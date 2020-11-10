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Tyson’dan itiraf: Uyuşturucu testini geçmek için ‘sahte penis’ ve çocuğunun idrarını kullanmış

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Tyson’dan itiraf: Uyuşturucu testini geçmek için ‘sahte penis’ ve çocuğunun idrarını kullanmış
Tyson’dan itiraf: Uyuşturucu testini geçmek için ‘sahte penis’ ve çocuğunun idrarını kullanmış

Ağır sıklet boksun efsane isimlerinden Mike Tyson uyuşturucu testini geçmek için sahte bir penis yardımıyla eşinin ve çocuğunun idrarını kullandığını itiraf etti.

Tyson 2013’ye tatınlanan otobiyografisi ‘Undisputed Truth‘ta ‘whizzinator’ adı verilen bir aparat kullanarak kariyerinin en parlak günlerinde kokain ve marihuana alışkanlığını testlerde gizlemeyi başardığını anlatmıştı.

Ünlü boksör Hotboxin podcastinde bu sahtekarlığın ayrıntılarını anlattı.

Uyuşturucu testinden geçebilmek için küçük bir torbaya bağlı penis görünümlü sentetik aparata o dönemki karısının hatta küçük çocuğunun idrarını doldurduğunu itiraf etti.

Harika bir şeydi” dediği ‘whizzinator‘ı nasıl kullandığını şu sözlerle anlattı: “Bebeğimin idrarını içine koyuyordum. Bir keresinde karımınkini kullandığımda ‘Testin sonucun hamile falan çıkmasın, dikkat et’ demişti. Ben de dedim ki ‘Yok, artık seninkini kullanmayacağız, çocuğunkini kullanacağız.’ Çişin sonucu hamile çıkar diye korkmuştum.

Tyson bu ay Roy Jones Jr. ile çıkacağı gösteri maçıyla emeklilik günlerine ara verecek.

 

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