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U15 yıldızlar turnuvası yapılıyor

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U15 yıldızlar turnuvası yapılıyor
U15 yıldızlar turnuvası yapılıyor

  Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda U15 yıldızlar turnuvası yapılıyor. Süleyman Özkoç organizasyonluğunda Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yıldızlar futbol turnuvasına 2005-2006-2007 doğumlu yıldız sporcular katılacak. 1 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan U15 yıldızlar turnuvası Yeni Boğaziçi Osman, Ergün, Mehmet stadında akşam saat 17:45 da başlayacak. Tunuvaya Dörtyol-Güvercinlik, Yeni Boğaziçi, Maraş, 1461 İskele Trabzon olmak üzere dört takım, tek maç eleme sistemine göre mücadele edecek. Takımlar 20 kişilik oyuncu grubu ile mücadele edeceği U15 yıldızlar turnuvası 30 dakika iki devre halinde oynanarak kazanan takımlar finale yükselecek. U15 yıldızlar turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü oynanarak turnuva tamamlanacak.

Sporculara Hediyeler Verilecek

Süleyman Özkoç organizasyonluğunda sporun ve sporcunun dostu Desly Döviz Bürosu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan U15 yıldızlar turnuvasında mücadele edecek sporculara bisiklet ve 20 adet top  finalde verilecek. Yıldızlar futbol turnuvası “sen bir fidansın, seni korumak, yönlendirmek, yetiştirmek ve kazanman için burdayız”, “herşey çocuklarmızın geleceği için, haydi çocuklar sahaya” önemli sloganlar ile gerçekleştirlecek. Turnuvanın sonunda düzelenecek ödül töreninde takımlara ödüller yetkililer tarafından verilecek.

 

 

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