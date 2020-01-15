  • BIST 121.079
  • Altın 294,356
  • Dolar 5,8832
  • Euro 6,5594
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

UBP'den YDP'ye ziyaret

»
UBP 18 Ocak’ta, YDP 21 Ocak’ta açıklayacak
UBP'den YDP'ye ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Başbakan Tatar, UBP’nin 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da Sarayönü’ndeki binalarında parti meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyeceğini hatırlattı ve bunun öncesinde uygun gördükleri partilere ziyarette bulunup onlarla istişare edeceklerini kaydetti.

Geçen Cumartesi günü Arıklı ile ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, bugünkü ziyaretlerinin iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu da ifade etti.

Demokratik meseleler değerlendirilirken bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirten Tatar, “Hem tarihi sorumluluğumuzun yerine getirilmesinde, hem birlikteliğimizin korunmasında hem KKTC’de var olan siyasetin gelişmesinde bizlerin tabanımıza, seçmenimize, vatandaşımıza sorumluluk görevi vardır, dolayısıyla bu görevi yerine getirirken YDP’yi bu anlamlı günde ziyaret ediyoruz “ dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da UBP’nin YDP’yi ziyaretinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC’ye inanan siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı gibi önemli seçimlerde bir araya gelmelerini, mümkünse çatı aday etrafında buluşabilmelerini, bu mümkün olmadığı takdirde başka konularda iş birliği yapmalarını desteklediklerini kaydetti.

Bu amaçla geçtiğimiz günlerde UBP’yi ziyaret ederek birtakım istişarelerde bulunduklarını kaydeden Arıklı, UBP’nin Cumartesi günü, kendilerinin de 21 Ocak Salı günü parti meclisini toplayarak adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

Arıklı bugünkü görüşmede, UBP’yle seçim stratejisi ve ikinci turla ilgili bazı detayları konuşacaklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara ziyareti sonrası, UBP’li gençlerden “Lider Tatar” ve #SonSözüBizSoyleyecegiz paylaşımları11 Ocak 2020 Cumartesi 12:25
  • Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, toplumsal seferberliğe ihtiyaç var10 Ocak 2020 Cuma 15:53
  • YDP'den çatı aday için UBP'ye ziyaret10 Ocak 2020 Cuma 11:59
  • Son Dakika: Özersay HP Genel Başkanlığı'nı da bırakıyor!09 Ocak 2020 Perşembe 15:22
  • Özersay “bağımsız” Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı09 Ocak 2020 Perşembe 15:15
  • Cumhurbaşkanı adayı Erhürman'a İskele'de de yoğun ilgi05 Ocak 2020 Pazar 15:17
  • Seçime doğru... Arıklı: KKTC'yi yıkmak isteyenler var!29 Aralık 2019 Pazar 15:59
  • CTP Kenetlendi... Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığına aday..17 Aralık 2019 Salı 21:22
  • İlk aday Tufan Erhürman, 17 Aralık'ta CTP açıklıyor14 Aralık 2019 Cumartesi 11:34
  • Erhürman aday gibi... “Kendi kaynaklarımızla kendi ekonomimizi çevirebilmemiz gerekir”04 Aralık 2019 Çarşamba 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti