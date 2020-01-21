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UBP'li Nazım Çavuşoğlu ‘Gezici Anketi’nin, ‘UBP’nin anketi’

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Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Asım Akansoy’un gündeme getirmesi üzerine ‘anket’ üzerine konuşan Eğitim Bakanı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ‘Gezici Anketi’nin, ‘UBP’nin anketi’ olduğunu ağzından kaçırdı.
UBP'li Nazım Çavuşoğlu ‘Gezici Anketi’nin, ‘UBP’nin anketi’

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Asım Akansoy’un gündeme getirmesi üzerine ‘anket’ üzerine konuşan Eğitim Bakanı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, ‘Gezici Anketi’nin, ‘UBP’nin anketi’ olduğunu ağzından kaçırdı.

Anketlerin, ‘ya durum tespiti’, ya da ‘algı oluşturmak için’ yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Sanırım bu bizim yayınladığımız, partimizin yayınladığı anketle ilgili… Daha doğrusu partimizin önde görüldüğü anketle ilgili bir şey… Dün yayınlanan, daha doğru söyleyeyim, ben yanlış söyledim” derken, yüzünde yaptığı itirafın da farkına vardığını gösteren bir gülümseme vardı.

O sırada Meclis Genel Kurulu’ndan gelen ‘anketi sahiplendiniz’ ifadelerine yönelik de, “Zaten önde çıktığımıza göre, siz de söylediniz ya, ‘sanki siz yayınlatmışsınız gibi’, ben oradan şey yaptım…” diyen Çavuşoğlu durumu toparlamaya çalıştı.

“En önce çıktığımıza göre, bu şekilde algılandı” diyen Çavuşoğlu, bu ankette UBP’nin adayının önde çıkmasının ‘gayet doğal’ bir şey olduğunu da söyledi, sonucun bir önceki seçim sonuçları ile örtüştüğünü savundu.

Şu anda bu anketi yayınlayan firmanın ‘buraların bir firması olmadığına’ da işaret eden Çavuşoğlu, herkesin rahatsız olması gereken, eksik bırakılan noktanın aslında burada olduğunu söyledi.

Akansoy ‘demokrasiye müdahale’ demişti…

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Halk günün sonunda kendi kararını verecektir” derken, anketlerin bir oyun olduğunu söylemiş, demokrasiye yapılan müdahalelere her zaman karşı olmaya devam edeceğini belirtti. Akansoy, anket yönteminde yapılan yanlışlara da değindi.

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