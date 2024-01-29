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Uçağın acil çıkış kapısını açıp kanatta yürüdü

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Mexico City havaalanında bir adam, dört saatlik bir gecikmenin ardından uçağın acil çıkışından çıkıp kanada doğru yürüdükten sonra gözaltına alındı. Diğer yolcular ise onun hayatlarını kurtardığını söylüyor.
Uçağın acil çıkış kapısını açıp kanatta yürüdü

Başkent Meksika'dan Guatemala'ya gitmek üzere uçağa binen yolcular saatlerdir havasız ve susuz halde bekliyordu.

Üç saati aşkın süredir bu koşullarda bekletilmeye itiraz eden bir erkek, 11.30 sularında acil çıkış kapısından çıkarak uçağın kanadında yürümeye başladı.

Bunun üzerine yetkililer harekete geçerek adamı gözaltına aldı.

Klimanın çalışmadığı uçakta yer alan yolcular ortak bir açıklama yayımlayarak ona destek verdi:

Meksika'dan Guatemala'ya gitmesi planlanan AM 0672 sefer sayılı uçuştaki tüm yolcular, acil çıkış penceresini açan yolcunun herkesi korumak için bunu yaptığını ve herkesin desteğini aldığını belirtir. Zira gecikme ve uçaktaki havasızlık yolcuların sağlığı için tehlikeli koşullar yaratmıştı. O bizim hayatımızı kurtardı.

Sosyal medyada yayılan açıklamada en az 77 yolcu, adlarına ve imzalarına da yer verdi. 

Meksika'daki havalimanıysa olayda kimsenin zarar görmediğini bildirdi.

Olayla ilgili raporda uçağa bakım yapılması gerektiği için rötarın gerçekleştiği duyuruldu. Kimliği açıklanmayan yolcunun eyleminden sonra uçak değişikliğinin zorunlu hale geldiği de ifade edildi.

Havalimanındaki yetkililer, eylemcinin uçaktan çıktıktan sonra tekrar kabine girdiğini ve uçağa ya da herhangi birisine zarar vermediğini, sonrasında da polise teslim olduğunu belirtti.

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