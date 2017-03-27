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Udey Saddam'ın aslanları ayrıcalıklı günlerini arıyor

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Udey Saddam'ın aslanları ayrıcalıklı günlerini arıyor
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Udey Saddam Hüseyin'in bir zamanlar Yeşil Bölge'de beslediği ve nadir cinslerden oluşan aslanları Bağdat'ın Zevra Parkı'nda besleniyor.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Udey Saddam Hüseyin'in bir zamanlar Yeşil Bölge'de beslediği ve nadir cinslerden oluşan aslanları Bağdat'ın Zevra Parkı'nda besleniyor.

Ülkeyi işgal eden ABD askerleri tarafından Bağdat'ın merkezindeki Zevra Parkı'nın Hayvanat Bahçesine bırakılan Udey'in aslanları, 2003 yılı öncesi dönemindeki imtiyazlı günlerini arıyor.

Bir zamanlar Yeşil Bölge saraylarında beslenen ve dönemin tüm ayrıcalıklarından yararlanan aslanlar, Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından bakılıyor.

Udey'den kalan aslanların bakımını Bağdat Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Nebil Cuburi yapıyor. 

AA muhabirine konuşan Cuburi, "Aslanlardan biri, ABD'li askerler tarafından parkta yaşanan bir çatışma sırasında öldürüldü. ABD'liler vaktiyle bunları Irak dışına çıkarmak istiyordu ancak başaramayınca çoğalmasını engellemek için kısırlaştırma yoluna başvurdular." dedi.

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