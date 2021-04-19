UEFA: Avrupa Süper Ligi'nde oynayanlar Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak

Avrupa'da 12 futbol kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu açıklamasına UEFA sert cevap verdi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni kurulan Süper Lig'deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamasının yasaklanacağını söyledi.

Kriz toplantısı yapan UEFA İcra Kurulu, ayrıca 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

Avrupa Süper Ligi'nden UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısı

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim, UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısında bulundu.

Avrupa Süper Ligi tarafından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e yollanan mektupta, söz konusu girişimin korunması için gerektiği takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtilerek, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek ve futbol ekosistemindeki yerini belirlemek amacıyla FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, UEFA'nın devam eden organizasyonlarının yerini almak niyetinde olunmadığı öne sürülerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nin yerini doldurmayı amaçlamıyoruz. Bu turnuvalar devam ederken, onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

TFF'den Avrupa Süper Ligi projesine tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da bazı kulüpler tarafından "Avrupa Süper Ligi" adıyla oluşturulan projeye tepki gösterdi.

TFF'nin internet sitesinden "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz." denildi.

TFF'nin, futbolun çatı kurumları FIFA ve UEFA başta olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu’na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz. Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfına sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."