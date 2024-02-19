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UEFA en kötüleri açıkladı

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UEFA'nın, kulüplerle ilgili finans ve yatırım raporu yayınlandı. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da geçen yıl ''net öz sermayede'' en çok zarar eden ilk 10 takım arasında yer aldı.
UEFA en kötüleri açıkladı

UEFA kulüpleri ekonomilerini düzeltme konusunda uyardı.

Merkezi İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan kuruluşun yayınladığı raporda, Türk futbolunun "Dört Büyükler"i Avrupa'da geçen yıl net öz sermayede zarar eden ilk 10 takım arasında yer aldı.

Bu kategoride Beşiktaş 151 milyon avro ile dördüncü, Trabzonspor 110 milyon avro ile 5'inci, Galatasaray 109 milyon avro ile 6'ncı ve Fenerbahçe 82 milyon avro zararla 7'nci sırada yer aldı.

UEFA'ya üye 55 ülke arasında Trendyol Süper Lig, net öz sermayede 18 takımla en fazla zarar eden lig olarak dikkati çekti.

Raporda paylaşılan verilere göre, Süper Lig'den 18 kulübün toplam zararı 814 milyon avroya ulaştı.

Avrupa'da geçen yıl 138 milyon avro ile en fazla açığı İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa verdi.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı. Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon avro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon avroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

2023 yılı faaliyet zararında ise Trabzonspor 35 milyon avro ile beşinci basamakta yer alırken Barcelona'nın bu alanda 179 milyon avro ile ilk sırada olduğu görüldü.

UEFA,Trendyol Süper Lig takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 4'üncü sırada olduğunu açıkladı.

Paylaşılan raporla aynı zamanda Süper Lig ekiplerinin 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle Avrupa'da 11'inci sırada yer aldığı ortaya çıktı.

UEFA ayrıca kulüpleri gelecekte lisans alabilmek için bilançolarını güçlendirmesi konusunda uyardı.

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