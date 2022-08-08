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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın 10 maç oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçlarının programı ve ilk maç sonuçları şöyle:

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-5)

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail) (0-4)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova) (2-1)

20.00 Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan) (0-5)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz) (1-4)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan) (1-1)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-1)

21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) - Monaco (Fransa) (1-1)

21.30 Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)

21.30 Rangers (İskoçya) - St. Gilloise (Belçika) (0-2)

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