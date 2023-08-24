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Ukrayna'da bağımsızlığın 32'nci yılı savaşın gölgesinde geçiyor

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Bundan tam 32 yıl önce Ukrayna, bağımsızlık bildirgesini ilan ederek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrıldı.
Ukrayna'da bağımsızlığın 32'nci yılı savaşın gölgesinde geçiyor

24 Ağustos 1991'de Ukrayna parlamentosunda onaylanan belgeyle, ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrıldı.

Bağımsız bir ülke olduğunu bütün dünyaya ilan etti.

O tarihten bu yana Ukrayna hep Batı ile Rusya arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı.

Ülke, Batı yanlısı ya da Rusya taraftarı liderlerin mücadelesine sahne oldu.

Bu mücadele, ilk olarak, 2004 yılındaki devlet başkanı seçimlerinde patlak verdi.

Seçimin ikinci turunda, Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç yüzde 49,4,

Batı yanlısı Viktor Yuşçenko yüzde 46,6 oy alınca sokaklar hareketlendi.

Yuşçenko'nun destekçilerine yaptığı sokağa çıkma çağrısı, karşılık buldu.

"Turuncu Devrim" adlı hareketin tetiklediği olaylar böylece başladı.

Gösteriler büyüdü, seçim sonuçları geçersiz ilan edildi, yeniden sandığa gidildi.

Yuşçenko ülkenin yeni devlet başkanı oldu ve iktidarının ilk yılında Rusya, Ukrayna'ya doğal gaz akışını kesti.

2010'daki seçimde bu sefer Rusya yanlısı Yanukoviç Ukrayna Devlet Başkanlığı koltuğuna oturdu.

2013'te Yanukoviç'in Ukrayna-AB Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesi üzerine Batı yanlıları sokaklara indi.

Yevromaydan olarak bilinen gösteriler, polis ve protestocular arasında silahlı çatışmalara dönüşerek başkent Kiev'i adeta savaş alanına çevirdi.

100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Olayların ardından Yanukoviç ülkeyi terk etti, Batı destekli muhalefet iktidara geldi.

Rusya'nın bir sonraki adımı, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı oldu.

Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu ülkenin doğusundaki Donbas'ta gerilim yükseldi.

Donetsk ve Luhansk, Kiev'den tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etti.

Yıllar süren çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti.

21 Nisan 2019'da devlet başkanı seçiminde sandıktan zaferle çıkan isim, Volodimir Zelenskiy oldu.

Batı yanlısı politikalar izleyen Zelenskiy döneminde Rusya ile ilişkiler daha da gerildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2022'de Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıdıklarını duyurdu.

Ardından 24 Şubat'ta Rus ordusu Ukrayna topraklarına girdi ve Rusya-Ukrayna savaşı başladı.

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