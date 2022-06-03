UKÜ yurtlarında sınav haftasında su yok

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’de (UKÜ) yaşanan sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. UKÜ yurtlarında sınav haftasında su kesintileri yaşandığı öğrenildi.
Su sıkıntısının 30 Mayıs Pazartesi günü başladığı ve yurtta kalan öğrencilerin sınav haftasında zor durumda kaldığı, özellikle havaların aşırı ısınmaya başlamasıyla öğrencilerin mağdur duruma düştüğü Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiler arasında...
Haspolat bölgesinde su sıkıntısı yaşanmazken, su kesintilerinin UKÜ yurtlarında yıllardır devam eden kronikleşmiş bir sorun olduğu da belirtiliyor
4 KURUŞLUK BORÇ İÇİN ÖĞRENCİNİN KAYDINI SİLMEMİŞLERDİ
Kaydını sildirmek isteyen öğrenciye '4 kuruş' borç çıkaran UKÜ Öğrenci İşleri, Radyo ve Televizyon bölümü öğrencisinin kaydını silmemişti. Öğrencinin 5 TL'lik bir ödeme yapmasının ardından 4 kuruşun peşine düşen okul, öğrenciye 4,96 TL borçlanmış olmuştu...
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