  • BIST 2.601,56
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4792
  • Euro 17.73
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

UKÜ yurtlarında sınav haftasında su yok

» »
UKÜ'nün yurtlarında sınav haftasında su kesintileri yaşanıyor...
UKÜ yurtlarında sınav haftasında su yok

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’de (UKÜ) yaşanan sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. UKÜ yurtlarında sınav haftasında su kesintileri yaşandığı öğrenildi.

Su sıkıntısının 30 Mayıs Pazartesi günü başladığı ve yurtta kalan öğrencilerin sınav haftasında zor durumda kaldığı, özellikle havaların aşırı ısınmaya başlamasıyla öğrencilerin mağdur duruma düştüğü Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiler arasında...

Haspolat bölgesinde su sıkıntısı yaşanmazken, su kesintilerinin UKÜ yurtlarında yıllardır devam eden kronikleşmiş bir sorun olduğu da belirtiliyor 

4 KURUŞLUK BORÇ İÇİN ÖĞRENCİNİN KAYDINI SİLMEMİŞLERDİ

Kaydını sildirmek isteyen öğrenciye '4 kuruş' borç çıkaran UKÜ Öğrenci İşleri, Radyo ve Televizyon bölümü öğrencisinin kaydını silmemişti. Öğrencinin 5 TL'lik bir ödeme yapmasının ardından 4 kuruşun peşine düşen okul, öğrenciye 4,96 TL borçlanmış olmuştu...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çavuşoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Öğrencileri Emre Kaplan ve Enes Tekkanat’ı Kabul Etti27 Nisan 2022 Çarşamba 10:58
  • Birkan Uzun Anısına Öğrencilere Burs Verilecek14 Nisan 2022 Perşembe 16:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar ve Eşi Sibel Tatar YDÜ Tıp Fakültesinin Kongresi'ne Katıldı14 Nisan 2022 Perşembe 16:16
  • Nazım Çavuşoğlu: Yeşilyurt’ta Özel Eğitim Merkezi’nin temelleri atıldı03 Nisan 2022 Pazar 09:48
  • Tatar: Gençlerimize Güveniyoruz20 Mart 2022 Pazar 11:44
  • Serhatköy İlkokulu, Cuma Günleri “Her Şeyi Bırak ve Oku” Etkinliği Düzenliyor11 Mart 2022 Cuma 15:33
  • Çavuşoğlu: KKTC’de Meslek Edinme ve Meslekleri Sürdürmek İçin Yeni Bir Sayfa Açılıyor09 Mart 2022 Çarşamba 16:23
  • Dünya İzci Düşünce Günü22 Şubat 2022 Salı 18:57
  • KTÖS'ten YÖDAK Başkanına ve DAÜ Rektörüne suçlama!22 Şubat 2022 Salı 16:49
  • UKÜ Mezunu Avukat Berkay Özdoğu Kariyer Tecrübelerini Geleceğin Hukukçuları Ile Paylaştı20 Şubat 2022 Pazar 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti