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UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk ölümleri artabilir

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UNICEF'in açıkladığı rakamlara göre şu ana kadar pandeminin sonuçlarıyla mücadele için ulaşılan meblağ ise 215 milyon dolar.
UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk ölümleri artabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca çocuğun sağlık hizmetlerine erişimini ve düzenli aşılarının yaptırılmasını olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Bu durumun çocuk ölümlerinde belirgin bir artışa neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Pandeminin beşinci ayında çocuklara yönelik yardım malzemeleri, bunların nakliyatı ve yardım önlemlerinin uygulanmasına yönelik mali yardım ihtiyacının artığını belirten örgüt, yaptığı acil yardım çağrısını da 651 milyon dolardan, 1 milyar 600 milyon dolara yükseltti.

UNICEF'in açıkladığı rakamlara göre şu ana kadar pandeminin sonuçlarıyla mücadele için ulaşılan meblağ ise 215 milyon dolar.

Özellikle kız çocukları için şiddet tehlikesi büyük

Pandeminin sosyo-ekonomik sonuçlarına dikkat çeken UNICEF,  salgının ailelerin ve çocukların acil yardım gereksinimini artıracağına dikkat çekiyor.

Örgütün Genel Direktörü Henrietta Fore, "Okulların çoğu yerde kapalı olduğunu, anne babaların çalışmadığını ve durumun aileler üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğunu" belirtiyor.

Mevcut koşulların ve kötüye giden ekonominin çocukların şiddet ve cinsel istismar mağduru olma tehlikesini artırdığına dikkat çeken Fore, özellikle kız çocuklarının cinsel şiddet tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

1 milyar 800 bin çocuk kısıtlamaların gölgesinde

Fore'a göre, UNICEF'in harekete geçmesi, çocukları pandeminin etkilerinden ve uzun vadeli sonuçlarından korumak adına büyük önem taşıyor.

UNICEF verilerine göre, dünyadaki kız ve erkek çocuklarının yaklaşık yüzde 77'si (1 milyar 800 milyon) koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 132 ülkeden birinde yaşıyor.

Örgüt, Afganistan, Suriye, Venezuela gibi "halihazırda yıkıma uğramış" ülkelerde ise COVID-19'un "çifte acil durum" yarattığına dikkat çekiyor.

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