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Üniversiteler Birliği: KKTC Hükümeti üniversitelere karşı duyarsız kalarak aldığı kararlarla ülke ekonomisini riske atıyor

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Üniversiteler Birliği: KKTC Hükümeti üniversitelere karşı duyarsız kalarak aldığı kararlarla ülke ekonomisini riske atıyor
Üniversiteler Birliği: KKTC Hükümeti üniversitelere karşı duyarsız kalarak aldığı kararlarla ülke ekonomisini riske atıyor

Kıbrıs Üniversiteler Birliği  (KÜB), KKTC Hükümeti’nin üniversitelere karşı duyarsız kalarak aldığı kararlarla ülke ekonomisini riske attığını ileri sürerek, acil önlemler alınmaması durumunda yalnızca üniversitelerin  değil, yükseköğretim alanın yarattığı katma değerden etkilenen tüm ülke ekonomisinin  ciddi bir dar boğaz ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.

KÜB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim alanında yaşanan sıkıntılarla ilgili Üniversiteler Birliği’nin, hükümet, muhalefet partileri ve YÖDAK’ı bilgilendirdiği  ve öneriler sunduğu ifade edildi.

Buna rağmen Bakanlar Kurulu’nun “Kısmi Çalışma Kararnamesi’nde” üniversiteleri kapsam dışı bıraktığı belirtilen açıklamada, üniversitelerin yaşadığı sıkıntıların  KKTC ekonomisini de etkileyeceği ifade edildi.

Bakanlar Kurulunun üniversite kampüslerindeki faaliyetlerini durdurduğu belirtilen açıklamada,  önemli sayıda öğrencinin harç yatırmama, taksit öteleme ve kayıt dondurma yollarına başvurduğu kaydedildi ve “üniversitelerin geleceği tehdit altındadır” denildi.

Üniversiteler Birliği açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Ayrıca, Kıbrıs Üniversiteler Birliği Hukuk Komitesinden alınan hukuki görüşe göre; 15 Mayıs 2020 tarih ve 84 sayılı olarak yayınlanan, KKTC Resmi Gazetesinde yer alan 66-2020 sayılı kararında yer alan “14 Mart 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında hiçbir çalışanı için işten duruş bildirgesi veremeyecek ve işten durduramayacaktır” hükmü;  “KKTC Anayasasının, Madde 161 (3) gereği yasalar resmî gazetede yayınlanmadıkça yürürlüğe girmez dolayısıyla yasalar yasa koyucu yasaya herhangi bir yürürlük tarihi koymamışsa yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler” maddesi ve Müktesep Hakkın korunması ilkesi esasına yönelik yasaların geçmişe dönük işletilemez usulü uyarınca, ilgili kanun hükmünde kararname maddesi hükümsüzdür.”

Açıklamada gerekli önlemlerin acilen alınmasının elzem olduğu kaydedildi ve önerileri şöyle aktarıldı:
“1. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle hizmet veremeyen ve bu süreçte hizmetine ihtiyaç duyulmayan yönetsel personelin aynı işi farklı sektörlerde yürüten kişilere sağlanan haklardan yararlandırılmaları evrensel olarak “Eşitlik” ilkesinin gereğidir.  İlgili çalışanlarımızın da “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” kapsamına alınması şarttır.
2. Üniversitelerin, çalışan başına 500 TL’lik “Çalışan Prim Desteğinden” yararlandırılması,
3. Üniversitelerin, 2020 yılı sonuna kadar olan Sosyal Sigorta Pirim ödemelerinin ötelenmesi ve ödemlerin 2021 Ocak ayından itibaren bir yıllık takvim doğrultusunda aylık taksitlerle ceza uygulanmaksızın ödenmesine imkân sağlanması,
4. Üniversitelerin, “Kısmi Çalışma Kararnamesi” kapsamına dahil edilmesi.”

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