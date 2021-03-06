Ünlü tasarımcının ölüm nedeni belli oldu

Tasarımcı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu.
Aslı Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.
Tasarımcı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu.
Aslı Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.
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