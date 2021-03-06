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Ünlü tasarımcının ölüm nedeni belli oldu

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Muğla'nın Ula ilçesine tatil yapan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk (34), kaldığı tek katlı müstakil evde ölü bulunmuştu.
Ünlü tasarımcının ölüm nedeni belli oldu

Tasarımcı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu.

Aslı Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

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