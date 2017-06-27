Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 ölü, 38 yaralı

Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Basın ve Bilgilendirme Merkezinden yapılan açıklamada, umre ibadetini yaparak kutsal topraklardan dönen ve 50 Ürdün vatandaşını taşıyan otobüsün, Ürdün sınırları içindeki Müselles El-Memuriye bölgesinde bu sabah trafik kazası yaptığı belirtildi.

Kaza alanına sivil savunma ekipleri ve sağlık görevlilerinin intikal ederek ilk müdahaleyi yaptığı ifade edilen açıklamada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 38 kişinin ise tedavi edilmek üzere Emir Zeyd Askeri Hastanesi ve Gur el-Mesafi Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada kazanın nedenine dair detaylı bilgi verilmedi.