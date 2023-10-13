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Üstel: Bakü'de "3 Devlet Tek Millet" Söylemimiz Teyit Edilmiştir Dedi

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Üstel: Bakü'de "3 Devlet Tek Millet" Söylemimiz Teyit Edilmiştir Dedi
Üstel: Bakü'de "3 Devlet Tek Millet" Söylemimiz Teyit Edilmiştir Dedi

Azerbaycan’ın Başketi Bakü’de bulunan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Umummilli Lider Haydar Aliyev’in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Üstel, ziyaretle ilgili şu duyguları paylaştı:

Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "3 devlet tek millet" söylemimiz teyit edilmiştir. KKTC ile Azerbaycan arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adımı atmış bulunmaktayız. Bakü'de birçok Azerbaycan'lı siyasetçi ile görüştük ve Kıbrıs Türk halkının sesi olduk. Azerbaycan'lı kardeşlerimizle tek yürek olduğumuzu görmek bizleri çok mutlu etmiş ve onurlandırmıştır. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile birlikte Umummilli Lider Haydar Aliyev’in Anıt Mezarı'nı ve şehitlikleri birlikte ziyaret etme şerefine sahip oldum. Kardeş Azerbaycan'da bizlere gösterilen büyük ilgiye ve yakınlığa halkım adına teşekkür ediyorum.

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