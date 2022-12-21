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Üstel: Biz reformu güçlü belediyeler yaratmak için hazırladık

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ünal Üstel, Girne Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Nidai Güngördü ile birlikte Girne çarşısında yürüdü.
Üstel: Biz reformu güçlü belediyeler yaratmak için hazırladık

Büyük bir kalabalığın eşlik ettiği yürüyüşte vatandaşlar “ Girne yeniden kazanacak” sloganları attı.

Yürüyüşe hükümet ortakları da destek verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın da katıldığı yürüyüşte Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve bazı Girne milletvekilleri de hazır bulundu.

Yürüyüş sırasında Girne sakinlerinin sevgi gösterilerinde bulunduğu Ünal Üstel, vatandaşlarla kucaklaştı.

 GÜÇLÜ GİRNE BELEDİYESİ

Bir şölen havasına dönün yürüyüşte vatandaşlarla sohbet eden Ünal Üstel, muhalefetin kürsü işgaline kadar varan girişimlerine rağmen dirayetli durup Belediyeler Reformu’na hayat verdiklerini anımsattı. Üstel, “Biz reformu güçlü belediyeler yaratmak için hazırladık. Artık belediyelerin gelirleri artacak, güçlü mali yapıya kavuşacaklar. Güçlü Girne Belediyesi Nidai Güngördü’nün tecrübesi ile yeni dönemde büyük projelere imza atacaktır” dedi.

Nidai Güngördü’nün hükümetin adayı olduğuna dikkat çeken Üstel, “Nidai Başkan’ın yeni dönem için ortaya koyduğu tüm projelere biz kefiliz. Girne’ye çağ atlatacak bu projeler 4 yıl içerisinde hayat bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Girne’de hizmet devam edecek, Girne yeniden kazanacak” diye konuştu.

GÜNGÖRDÜ: HİZMET ÇITASI YÜKSELECEK

Turuncu, kırmızı, turkuaz bayrakların arasında yürüyen Nidai Güngördü, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı.

Girne’nin sorunlarını bildiklerini ve yeni dönemde güçlü mali yapıya sahip Girne Belediyesi ile sorunları bir bir çözeceklerini kaydeden Güngördü, yeni dönemde hizmet çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Hükümetin de desteğiyle Girne’de büyük projeleri hayata geçirmenin zamanının geldiğine vurgu yapan Güngördü, “Girne yeniden kazanacak” dedi.

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