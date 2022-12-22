Üstel: Biz seçim vaadi vermek için gelmedik. İcraat yapmak için geldik

Ulusal Birlik Partisi, Girne ilçesindeki belediye başkan adayları ve meclis üyesi adaylarının tanıtımı için bir gece düzenledi.

“Büyük Buluşma” sloganıyla UBP Dikmen, Alsancak-Lapta- Çamlıbel, Çatalköy-Esentepe ve Girne belediyelerinin başkan adaylarına destek için düzenlenen geceye Başbakan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Çevre ve Gençlik Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Kalabalık bir katılım ile gerçekleşen gecede salonu tıklım tıklım dolduran partililerin ellerindeki UBP-DP-YDP bayrakları ile yaşadığı coşku görülmeye değerdi.

Açılış konuşmasını yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet ortakları ile belediyeler reformunu yapacaklarının sözünü verdiklerini ve bu sözü tuttuklarını vurguladı. Hasipoğlu, “25 Aralık yerel seçimleri, bu ittifakın verdiği sözü tutmasının seçimidir” dedi.

Hasipoğlu’nun konuşması sonrasında bölge bölge belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

" 21 ARALIK’I BİR DAHA YAŞAMAMAK İÇİN"...

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, konuşmasına “Bugün 21 Aralık Kanlı Noel’in yıldönümü. Biz bugün buradaysak şehitlerimiz sayesindedir. Sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” diyerek başladı.

Saygı duruşu sonrasında konuşan Üstel, “Yaptığımız her şey, bir daha milletimizin 21 Aralık’ı yaşamaması içindir” dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile başlayan hükümet ortakları arasındaki ittifakın bugün yerel seçimlerde de devam ettiğini vurguladı. “Hükümeti kurarken, biz icraat yapacağız, reformları gerçekleştireceğiz, yarım kalan ne iş varsa bitireceğiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni projelere imza atacağız” diyen Üstel, “Bizim bundan sonraki görevimiz KKTC’yi daha ileri taşımaktır” ifadelerini kullandı.

“KKTC’Yİ DAHA GÜÇLÜ HALA GETİRECEĞİZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınmasını istediği konuşmasını anımsatan Üstel, “Kıyametler koptu ama Anavatanımız geri adım atmadı. Türk Devletleri Teşkilatı bizi gözlemci üye yaptı. İki gün önce Türkiye’de Sayın Erdoğan’ın yardımcısı ve Azerbaycan Devlet Başkanının yardımcısı KKTC’ye geldi. Azerbaycanlı kardeşimiz “biz KKTC’nin tanınması için, bayrağının göklere çıkması için hep birlikte çalışacağız” dedi. Bir millet üç devlet gerçeği var artık. İşte biz de hükümet olarak KKTC’yi çok daha güçlü bir hale getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Güçlü KKTC için reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Üstel, hükümet olarak Belediyeler Reformu’nu yapmakla işe koyulduklarını anımsattı.

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“YARIM KALAN İŞLER BİTİRİLİYOR”

“Biz reform ile işe başladık. Meclis kürsüsünü işgal ettiler, sabahlara kadar mücadele ettik 29 milletvekilimiz ile belediyeler reformu yasasını geçirdik. Mahkeme koridorlarına gittiler, ne oldu, mahkeme “reform geçerlidir” dedi. 2008’den beri reform yasası bekliyordu, geçirdik, yine sanayi bölgesi yasası vardı, onu da geçirdik. Hal yasası konusu. Piyasada denetim yok deniyor. İşte hal yasasıyla tümünü kontrol altına alıyoruz. Meclis açıldıktan sonra ilk oturumda geçireceğiz. Belediyeler Yasası 51/95 bugüne kadar dokunmadılar. Biz Ocak’ın 15’ine kadar bu yasayı da Meclis’ten geçireceğiz.”

Yarım kalan ne varsa bitirecekleri sözü verdiklerini ve bunu yaptıklarını belirten Üstel, “Senelerdir batıda yaşayan insanlar Girne Lapta Alsancak Çamlıbel yolunda çile çekiyor. 7 iktidar gördü bu yol ama bir türlü yapılmadı. Biz başlattık, bir ay sonra bitecek. Sırada Çatalköy yolu var. Onu da yapacağız, insanımızın trafikte çektiği çileyi bitireceğiz” dedi.

“ANAVATAN TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA”

Hükümet ortakları olarak 7 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları bir çok işte her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, “Pandemi sürecini anımsayın ekonomi durdu. Ardına Rusya Ukrayna savaşı, bir de dövizdeki dalgalanma. Tüm bunlara rağmen 7 aylık hükümet dönemimizde ekonominin çarklarını Anavatan’ın desteği ile çevirmeye başladık. 2019 verilerini bugün yakaladık. Tarımcımıza, çiftçimize hayvancımıza destek verdik, hibe verdik. Sosyal yardım alanların hesaplarına paralar yatırdık. 13’üncü maaşları ödedik, maaşları da ödeyeceğiz. Ne söz vermişsek yapıyoruz” diye konuştu.

“ADAYLARIMIZIN PROJELERİNE KEFİLİZ”

“Bugün 4 güzide belediyenin başkan adayları karşınızda. Projelerini anlattılar, biz bu projelerin arkasındayız, adaylarımızın kefiliyiz” diyen Üstel, “Biz seçim vaadi için gelmedik, icraat için geldik. İcraatlara devam edeceğiz. Yeni dönemdeki icraatlarımızı yerel yönetimler ile birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel, “Dargınlık küskünlük var ise hepsini bir kenara koyalım. Güçlü belediyeler güçlü gelecek yaratmak istiyorsak belediyeleri kazanmamız lazımdır” diyerek sözlerini noktaladı.

ATAOĞLU: ANAVATANIN DESTEĞİ İLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

DP Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında hükümetin belediyeler reformunda ısrarcı olduğunu anımsatarak, maaş ödeyemeyen belediyelerin reform ile sürdürülebilir bir belediyecilik noktasına taşınacağına vurgu yaptı.

Muhaliflerin “Avrupa Birliği bize katkı sağlıyor” şeklinde konuştuğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Biz AB ile değil Türkiyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Anavatan’ın desteğiyle yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin destekleri ile yerel yönetimlerin artık büyük projelere imza atabileceğine vurgu yapan Ataoğlu, “Yaptığımız bir çok proje seçim yasakları sonrasında hayata geçecek” diye konuştu.

ARIKLI: BU SEÇİM MİLLİ POLİTİKANIN OYLANACAĞI SEÇİMDİR

YDP Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında, gecenin 21 Aralık Kanlı Noel’in yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekti, bu yerel seçimlerin milli politikanın oylanacağı bir seçim olduğunu kaydetti.

Arıklı şöyle konuştu:

“400’e yakın vatandaşımız Rumlar tarafından katledildi, insanımız evlerinden yurtlarından edildi, yıllarca çadırlarda yaşadı. Biz 3 siyasi parti o günlerin yeniden yaşanmaması için Kanlı Noellerin yeniden olmaması için, Enosis sevdalılarının ülkeyi kan gölüne döndürmemesi için KKTC dedik ve mücadele ediyoruz. Karşımızda bizi o günlere döndürecek, bizi Rumlarla iç içe yaşatacak federasyonu savunan bir cephe var. Bu mücadele KKTC isteyenlerle Birleşik Kıbrıs’ı isteyenler arasında bir mücadeledir. Bu seçimler de bunun mihenk taşıdır. İşte bu seçimde ittifak başarısız olursa ertesi gün bizim Türkiye ile oluşturduğumuz milli Kıbrıs politikasını atmak için kollarını sıvayacaklar. O nedenle bu seçimler normal bir seçim değildir. Bu seçimler milli politikanın oylanacağı seçimlerdi.”

Arıklı, “Girne ilçesinde 4’te 4 yapacağız, buna inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından salonda büyük bir coşku yaşandı. Partililer adayları kucakladı, “Güçlü belediyeler güçlü gelecek için birlik beraberlik görüntüsü verildi.