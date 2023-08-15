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Üstel, Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı...

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Üstel, Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı...
Üstel, Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yılı nedeniyle mesaj yayımladı...

Başbakan Ünal Üstel Gazimağusa'nın kurtuluşunun 49'uncu yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, vatan uğruna can verenleri, kahraman mücahitleri, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, kahraman gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kıbrıs Türk Halkı 

15 Ağustos 1974'te adadaki Türk varlığı üzerinde kirli hesaplar yapan Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine son darbe vurulmuş, Erenköy'de yakılan özgürlük ateşi, Gönyeli'de, Küçük Kaymaklı'da, Serdarlı'da ve  tüm Kuzey Kıbrıs'ta tutuşarak Gazimağusa'da doruk noktasına ulaşmıştır.

1955 yılında EOKA’yı kurarak, 1963 yılından 1974’e kadar zulüm, baskı ve katliamlar yapan Rumlar, Kıbrıs Türkü’nün azmini ve direncini asla yok edememiştir.

Gazimağusa halkı, 15 Ağustos 1974’te,  faşist Rum ve Yunan saldırılarına karşı sabırla ve inançla direnerek zafere ulaşmıştır.

Mücahidimizin mehmetçiğimizle buluşmasıyla Gazimağusa yıllar süren kuşatılmışlığından kurtulmuştur.

Bu vesile ile belirtmek isterim ki, Gazimağusa direnişinde emeği geçenlerden Mağusa Sancaktarı Turgut Sökmen'i, Canbulat Radyosu'nda toplumun moralini yüksek tutmak için günlük yorumlar yapan İsmet Kotak'ı, İskeleli Hasan'ı, Ahmet Cengiz'leri ve daha nice isimsiz kahramanları asla unutamayız...Gazimağusa'nın kurtuluşunu sağlayan gazilerimize sağlıklı ömürler diler, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları ve mensuplarına teşekkürlerimi sunar, şehitlerimize rahmet dilerim.

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