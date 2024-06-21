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Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklu

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Gazimağusa ve Lefke'de 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı....
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklu

Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.06.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından G.İ.O.(K-20) ve İ.E.B.(E-20)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 44 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ölçülerde 23 adet kağıt parçası ve içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.20.06.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde, Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü L.K.(E-24)’nin şüpheli hareketler sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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