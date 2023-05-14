Uzayda şimdiye kadar görülen en büyük patlama tespit edildi, nedeni bilinmiyor

Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Bilim insanları patlamanın tam olarak nerede ve neden meydana geldiğini henüz bilmediklerni söylüyor.

Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Bilim insanları patlamanın tam olarak nerede ve neden meydana geldiğini henüz bilmediklerni söylüyor.

Gözle görülen ve neredeyse her şeyden daha parlak olan patlamanın üç yıldan uzun süredir devam ettiği ve neredeyse 8 milyar yıl uzaklıkta meydana geldiği düşünülüyor.

Bilim insanları, patlamanın açık ara ile tanık olduklara en güçlü olay olduğunu söylüyor.

Gök bilimciler patlama için çeşitli farklı nedenleri araştırıyor ama tam nedeni henüz bilinmiyor.

Örneğin patlamanın bir kara delik tarafından parçalanmış geniş bir gaz bulutu olabildiği ileri sürülüyor.