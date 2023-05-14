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Uzayda şimdiye kadar görülen en büyük patlama tespit edildi, nedeni bilinmiyor

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Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Bilim insanları patlamanın tam olarak nerede ve neden meydana geldiğini henüz bilmediklerni söylüyor.
Uzayda şimdiye kadar görülen en büyük patlama tespit edildi, nedeni bilinmiyor

Uzayda bugüne kadar görülen en büyük patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Bilim insanları patlamanın tam olarak nerede ve neden meydana geldiğini henüz bilmediklerni söylüyor.

Gözle görülen ve neredeyse her şeyden daha parlak olan patlamanın üç yıldan uzun süredir devam ettiği ve neredeyse 8 milyar yıl uzaklıkta meydana geldiği düşünülüyor.

Bilim insanları, patlamanın açık ara ile tanık olduklara en güçlü olay olduğunu söylüyor.

Gök bilimciler patlama için çeşitli farklı nedenleri araştırıyor ama tam nedeni henüz bilinmiyor.

Örneğin patlamanın bir kara delik tarafından parçalanmış geniş bir gaz bulutu olabildiği ileri sürülüyor.

Ama bilim insanları ölçeğin şaşırtıcı olduğunu ifade ediyor.

Bildiğimiz süpernovalardan en az 10 kat, bir yıldızın süper kütleli bir kara deliğe düştüğünde yaşanan en parlak gelgit olayından da üç kat daha parlak bir patlamadan bahsediyoruz.

AT2021lwx olarak bilinen patlamanın evren yaklaşık altı milyar yaşındayken meydana geldiği düşünülüyor ve hala bir teleskoplar ağı tarafından izleniyor.

Southampton Üniversitesi'nden gökbilimciler, patlamanın güneşten binlerce kat büyük olan ve süper kütleli bir kara delik tarafından şiddetli bir şekilde bozulan dev bir gaz bulutunun sonucu olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar bu tür olayların çok nadir yaşandığını ve daha önce bu ölçekte bir patlamaya tanık olmadıklarını söylüyor.

Geçen yıl gökbilimciler, GRB 221009A olarak bilinen bir patlamaya daha tanık oldu.

Bu, en parlak patlama olarak kayıtlara geçti.

AT2021lwx ilk olarak 2020'de California'daki Zwicky Geçici Tesisi ve ardından Hawaii merkezli Asteroid Karasal Darbeli Son Uyarı Sistemi (ATLAS) tarafından tespit edildi.

 

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