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Uzmanı Uyardı! Koronavirüse Yakalananlar Dikkat, Bu Belirtiler Ölümcül Olabilir

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Doç. Dr. Hasan Yücel, koronavirüs hastalığı sırasında ya da hastalığın atlatılmasının ardından; çarpıntı, geçmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilerin ölümcül kalp hastalıklarının habercisi olabileceğini ifade etti.
Uzmanı Uyardı! Koronavirüse Yakalananlar Dikkat, Bu Belirtiler Ölümcül Olabilir

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, koronavirüs hastası olanlara ve hastalığı atlatanlara, kalp rahatsızlıkları ve ilaç kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Hasan Yücel, doktor kontrolü dışında ilaçları bırakmanın ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirterek, “Koronavirüs hastalığı geçiren hastaların aklında şu soru yer alıyor. Bize gelen hastaların birçoğunda bu sıkıntı dikkatimizi çekiyor. Ben koronavirüs geçirdim kalp ilaçlarımı kullanacak mıyım? Kalp ilaçlarını kullanmam gerekmekte midir? Doktorunuzun bilgisi dahilinde kesinlikle kalp ilaçlarını kesmemeniz gerekiyor. Bir takım spekülasyonlar var. Hipertansiyon ilaçları yani hipertansif dediğimiz ilaçların bazı grupları koronavirüs geçiren hastaların ilaçlarını almaması yönünde söylentiler var. Ama bunlar hiçbir bilimsel veri olarak ve geniş çaplı bir çalışma neticesinde değerlendirilmediği için Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti ve Amerika Kardiyoloji Derneği özellikle doktorunuzun bilgisi olmadan kesinlikle bu tip ilaçları bırakmayın şeklinde belirtiyor. Çünkü ilaçları bıraktığımız zaman koronavirüsten daha ölümcül daha ciddi sıkıntılar karşımıza çıkmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

GEÇMEYEN GÖĞÜS AĞRILARINA DİKKAT

Covid sonrasında yaşanan hangi rahatsızlıklarda hastaneye başvurulması gerektiğine değinen Dr. Yücel, “Covid, Kardiyovasküler sistemi yani kalp damar sistemini tutabiliyor. Özellikle kalp kası dokusunu tutup ciddi ritim bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Veya damar sistemini tutup damar tıkanıklıklarına sebebiyet verebiliyor. O yüzden geçmeyen göğüs ağrımız varsa veya çarpıntı şikayetleri yaşıyorsak bunu ihmal etmememiz ve özellikle kalp hastalığı öykümüzde varsa kontrollerimizi aksatmamamız gerekiyor. Özellikle vurgulamak istiyorum. Baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı şikayetleri Covid sonrasında mevcutsa ve geçmiyorsa muhakkak bir kalp doktoruna başvurmanız gerekmektedir" dedi.

'KORONAVİRÜSTEN DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR'

Doç. Dr. Hasan Yücel, koronavirüs sonrası yaşanan bazı etkenlerin koronavirüsten daha ölümcül olabileceğini ifade edip, “Koronavirüs konusu muamma, her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. Özellikle solunum ve dolaşım sistemini tutan bir hastalık olduğunu bilmekteyiz. Dolaşım sistemini tutma noktasında da bizim kendi kliniğimizde şu döneme kadar iki tane koronavirüs sırasında kalp kriziyle başvuran hastamız oldu. Tabi ki bunlar ciddi şekilde koronavirüsten daha ölümcül senaryo ile karşımıza geldiler. Ciddi hayati tehlikeleri vardı. Hızlı bir şekilde gerekli tedbirleri alarak bu hastalarımızı anjiyografi ünitesine aldık ve tıkalı olan damarlara müdahale ettik. Burada şunu görmekteyiz. Koronavirüs başlı başına sadece solunum sistemini veya başka organları tutmuyor özellikle hayati öneme haiz olan kalp damar sistemini de tutabiliyor. Bunun nasıl olduğu noktasında bir takım çalışmalar daha doğrusu teoriler yer almaktadır. Özellikle bu stokin fırtınası dediğimiz koronavirüs esnasında ortaya çıkan kalbin üzerinde stres yükünü oluşturmakta, kalp koroner damarları üzerinde yer alan plaklarda yırtılmaları ve damarlarda tıkanmalara sebebiyet vermektedir. Yine çalışmalarda ve bildirilen vaka örneklerinde görmekteyiz ki Miyokard dediğimiz kalp kası dokusunu tutarak bu doku üzerinde harabiyete sebebiyet vermektedir. Ve hayatını kaybettirici ölümcül aritmilere neden olmaktadır. Yine tekrar vurgulamak istiyorum ki koronavirüs esnasında veya koronavirüs sonrasında geçmeyen göğüs ağrıları, nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı şikayetlerimiz varsa bunlar ihmale gelmeyecek şikayetler. Koronavirüsten daha ölümcül olan ciddi kalp rahatsızlığının belirteci, semptomu olabilir. O yüzden kalp kontrollerimiz kesinlikle ihmal etmeyelim’’ şeklinde konuştu.

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