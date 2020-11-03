Veg & Bones Cup’da Heyecan Yükseliyor…

VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR – Final
ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN 5/4 -1/4 – 7/10
10 YAŞ ERKEKLER - Final
EREN YILMAZ - ÖMER ANIL 5/4 – 4/2
12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
SELİN ÖNAL – ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/7 – 6/1 – 6/3
14 YAŞ KIZLAR - Round Robin
SELİN ÖNAL - IRMAK ERKER 6/0 – 6/2
16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final
NADİR ÇINARLILI - ELÇİN ÖZBİLEN 1/6 – 1/6
BÜYÜK ERKEKLER – Yarı Final
DERİN SAMİOĞLU – YALIN DOĞASAL 6/0 – 6/1
SENİOR 40+ KADINLAR - FİNAL
KADRİYE DEBRELİ – İPEK CİVİSİLLİ 3/6 – 6/4 – 4/6
SENİOR 40+ ERKEKLER - Çeyrek Final
İLHAN ALTAY – EDİZ DEMİRCİLER 6/4 – 6/7 – 3/6
ORHUN DOĞASAL - İZZET KANAGA 6/0 – 6/1
SENİOR 50+ ERKEKLER - Çeyrek Final
NURİ ARSLAN - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER 3/6 – 7/5 – 0/6
ERCUMENT YILDIZ - MUSTAFA TAŞELİ 1/6 – 0/6
SENİOR 50+ ERKEKLER – Yarı Final
ÇAĞAKAN KANSU - ÖZGE SAMİOĞLU 1/6 – 2/6
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