Veg & Bones Cup’da Heyecan Yükseliyor…

VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor.

VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR – Final

ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN 5/4 -1/4 – 7/10

10 YAŞ ERKEKLER - Final

EREN YILMAZ - ÖMER ANIL 5/4 – 4/2

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

SELİN ÖNAL – ZEHRA ÇİSE TUĞCU 6/7 – 6/1 – 6/3

14 YAŞ KIZLAR - Round Robin

SELİN ÖNAL - IRMAK ERKER 6/0 – 6/2

16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

NADİR ÇINARLILI - ELÇİN ÖZBİLEN 1/6 – 1/6

BÜYÜK ERKEKLER – Yarı Final

DERİN SAMİOĞLU – YALIN DOĞASAL 6/0 – 6/1

SENİOR 40+ KADINLAR - FİNAL

KADRİYE DEBRELİ – İPEK CİVİSİLLİ 3/6 – 6/4 – 4/6

SENİOR 40+ ERKEKLER - Çeyrek Final

İLHAN ALTAY – EDİZ DEMİRCİLER 6/4 – 6/7 – 3/6

ORHUN DOĞASAL - İZZET KANAGA 6/0 – 6/1

SENİOR 50+ ERKEKLER - Çeyrek Final

NURİ ARSLAN - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER 3/6 – 7/5 – 0/6

ERCUMENT YILDIZ - MUSTAFA TAŞELİ 1/6 – 0/6

SENİOR 50+ ERKEKLER – Yarı Final

ÇAĞAKAN KANSU - ÖZGE SAMİOĞLU 1/6 – 2/6