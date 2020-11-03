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Veg & Bones Cup’da Heyecan Yükseliyor…

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VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor.
Veg & Bones Cup’da Heyecan Yükseliyor…

VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

 

10 YAŞ KIZLAR – Final

ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN   5/4 -1/4 – 7/10

 

10 YAŞ ERKEKLER - Final

EREN YILMAZ - ÖMER ANIL    5/4 – 4/2

 

12 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

SELİN ÖNAL – ZEHRA ÇİSE TUĞCU  6/7 – 6/1 – 6/3

 

 

14 YAŞ KIZLAR - Round Robin

SELİN ÖNAL - IRMAK ERKER    6/0 – 6/2

 

16 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

NADİR ÇINARLILI - ELÇİN ÖZBİLEN   1/6 – 1/6

 

BÜYÜK ERKEKLER – Yarı Final

DERİN SAMİOĞLU – YALIN DOĞASAL  6/0 – 6/1

 

SENİOR 40+ KADINLAR - FİNAL

KADRİYE DEBRELİ – İPEK CİVİSİLLİ   3/6 – 6/4 – 4/6

 

SENİOR 40+ ERKEKLER - Çeyrek Final

İLHAN ALTAY – EDİZ DEMİRCİLER     6/4 – 6/7 – 3/6

ORHUN DOĞASAL - İZZET KANAGA    6/0 – 6/1

 

SENİOR 50+ ERKEKLER - Çeyrek Final

NURİ ARSLAN - JEAN CHRISTOHE SCHROTTER    3/6 – 7/5 – 0/6

ERCUMENT YILDIZ - MUSTAFA TAŞELİ     1/6 – 0/6

 

SENİOR 50+ ERKEKLER – Yarı Final

ÇAĞAKAN KANSU - ÖZGE SAMİOĞLU   1/6 – 2/6

                                                                                        

                                                                           

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