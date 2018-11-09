  • BIST 92.839
  • Altın 212,910
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Vine efsanesi geri dönüyor!

»
Bir zamanlar sosyal medyayı kasıp kavuran Vine efsanevi geri dönüyor. Vine’ın kurucularından Dom Hofmann, bugün Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte, Vine’ın devamı niteliğinde olacak olan Byte uygulamasını geliştirdiklerini müjdeledi.
Vine efsanesi geri dönüyor!

Vine efsanesi Byte olarak geri dönüyor!

Sadece 6 saniyelik videolar çekmenize izin veren sosyal medya platformu Vine, bir kez daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Efsanevi video paylaşma platformunun kurucularından Dom Hofmann yapmış olduğu açıklamayla, söz konusu uygulamanın devamı niteliğinde olacak olan, Byte uygulamasını geliştirdiklerini duyurdu.

Ayrıca Hofmann, Byte uygulamasını 2019 baharında kullanıma sunacaklarını da müjdeledi. Geliştirilen uygulama hakkında pek bir detay paylaşmayan Hofmann, şimdiden herkesi heyecanlandırmış durumda.

Neler yaşanmıştı?

Efsanevi platform 2012 yılında daha yayınlanmadan önce Twitter tarafından satın alınmıştı. Bu satın alımın ardından çok kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir başarıya imza atarak, 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Milyonlarca içerik üreticisinin yer aldığı Vine’ın karşısına ciddi rakiplerin çıkmasının ardından, popüler video paylaşma platformu, 2016 yılında ciddi bir şekilde kan kaybetmeye başlamıştı. Daha sonrasında ise maliyetleri karşılamayan platform için çeşitli kararlar alınmıştı.

Vine Byte
Bilindiği üzere Twitter, içerik üreten fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanıcılarını kaybeden efsanevi platform, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı.

O zamanlar sadece eski videoların izlenebildiği uygulama ise 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren tamamen kapatılmıştı.
Şimdi ise bambaşka bir ad ile dönmeye hazırlanan video paylaşma platformu yeniden efsane olmayı hedefliyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yrum kısmından aktarabilirsiniz.

 

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsung katlanabilen yeni telefonunu tanıttı09 Kasım 2018 Cuma 11:20
  • Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı08 Kasım 2018 Perşembe 17:08
  • Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor07 Kasım 2018 Çarşamba 14:17
  • Facebook 100’den fazla hesabı engelledi06 Kasım 2018 Salı 15:25
  • Hubble'dan gülümseten keşif06 Kasım 2018 Salı 15:20
  • Lider Haber Portalı Detay Kıbrıs Gazetesi App Store ve Andorid'te06 Kasım 2018 Salı 14:05
  • Lider Haber Portalı Detay Kıbrıs Gazetesi App Store ve Andorid'te06 Kasım 2018 Salı 14:03
  • "Zuckerberg Türkiye'de olsa bankadan teminat mektubu alamaz"04 Kasım 2018 Pazar 20:00
  • Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü04 Kasım 2018 Pazar 15:20
  • Atomlar, boşluktaki nesneleri çeken ışınla kapana kıstırıldı31 Ekim 2018 Çarşamba 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti