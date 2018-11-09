Vine efsanesi geri dönüyor!

Bir zamanlar sosyal medyayı kasıp kavuran Vine efsanevi geri dönüyor. Vine’ın kurucularından Dom Hofmann, bugün Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte, Vine’ın devamı niteliğinde olacak olan Byte uygulamasını geliştirdiklerini müjdeledi.

Vine efsanesi Byte olarak geri dönüyor!

Sadece 6 saniyelik videolar çekmenize izin veren sosyal medya platformu Vine, bir kez daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Efsanevi video paylaşma platformunun kurucularından Dom Hofmann yapmış olduğu açıklamayla, söz konusu uygulamanın devamı niteliğinde olacak olan, Byte uygulamasını geliştirdiklerini duyurdu.

Ayrıca Hofmann, Byte uygulamasını 2019 baharında kullanıma sunacaklarını da müjdeledi. Geliştirilen uygulama hakkında pek bir detay paylaşmayan Hofmann, şimdiden herkesi heyecanlandırmış durumda.

Neler yaşanmıştı?

Efsanevi platform 2012 yılında daha yayınlanmadan önce Twitter tarafından satın alınmıştı. Bu satın alımın ardından çok kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir başarıya imza atarak, 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Milyonlarca içerik üreticisinin yer aldığı Vine’ın karşısına ciddi rakiplerin çıkmasının ardından, popüler video paylaşma platformu, 2016 yılında ciddi bir şekilde kan kaybetmeye başlamıştı. Daha sonrasında ise maliyetleri karşılamayan platform için çeşitli kararlar alınmıştı.



Bilindiği üzere Twitter, içerik üreten fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince bütün kullanıcılarını kaybeden efsanevi platform, 2016 sonunda yenilgiyi kabul edip yeni videolara sistemi kapatmıştı.

O zamanlar sadece eski videoların izlenebildiği uygulama ise 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren tamamen kapatılmıştı.

Şimdi ise bambaşka bir ad ile dönmeye hazırlanan video paylaşma platformu yeniden efsane olmayı hedefliyor. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yrum kısmından aktarabilirsiniz.