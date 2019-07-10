  • BIST 98.525
  • Altın 258,664
  • Dolar 5,7133
  • Euro 6,4211
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Volodymir Chornobay’in ile Orazbek Yessenbayev’in iki ayrı kişisel sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

» »
Volodymir Chornobay’in ile Orazbek Yessenbayev’in iki ayrı kişisel sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor
Volodymir Chornobay’in ile Orazbek Yessenbayev’in iki ayrı kişisel sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Ukraynalı Sanatçı Volodymir Chornobay’in 100 Baskı Resimden Oluşan Eserleri ile Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev’in 25 eserinden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, iki ayrı serginin açılışı, 12 Temmuz Cuma Günü, saat 09.00’da,  İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Eserlerinde gölgeleri kullanan Vladimir Chornobay, yaşadığı çevrenin, insan ve doğa ile ilişkili fantezilerin, deneyimlerin ve düşüncelerin bir yansımalarını izleyiciye aktaracak.

Eserlerinin içeriği, etkileyiciliği ve bütünlüğü ile dikkat çeken Orazbek Yessenbayev ise eşsiz bir Kazak kültürü vizyonunu, anavatanına, doğasına, yaşama ve ruhuna olan tutumunu aktarıyor.

Ukrayna Onurlu Sanatçısı …

17 Mart 1954 tarihinde doğan Volodymir Chornobay, 1973'de Lviv Ivan Trush Devlet Uygulamalı Sanatlar Okulu'ndan mezun oldu. 1980 yılında Lviv Devlet Uygulamalı Dekoratif Sanatlar Enstitüsü'nde eğitim aldı. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği ile Polonya Sanatçılar Birliği üyesidir. Sanatçı, 2016 yılında “Ukrayna'nın Onurlu Sanatçısı” ünvanını aldı.

Çok sayıda ödülün de sahibi olan sanatçı; "Christmas Mystery 96" sergisinin diploma ödülü, Birinci Modern Sanat Sergisi Yarışması Altın Ödülü, Ukrayna'daki "Üç Boyut: Dün, Bugün ve Yarın" sergisinin üçüncülük ödülü, bölgesel Mikhail Boichuk Sanat Ödülü, "Emek Omnia Vincit" Gümüş Madalya Ödülü, Kalish Şehir Başkanı Ödülü, “Lviv Sonbahar Salon-Yüksek Kale 2015” Uluslararası Sanat Sergisi Diploması’na sahiptir. Çok sayıda kişisel serginin sahibi olan sanatçı Ukrayna'da 70'den fazla Polonya ve Almanya’nın birçok şehri ile Romanya, İspanya, Bulgaristan, İtalya ve Fransa’da 90’dan fazla serginin de katılımcısıdır. Sanatçının eserleri, Ukrayna'da Ternopil, Chernivtsi, Sevastopol, Ivano-Frankivsk, Lutsk sanat müzeleri, Polonya'da Kalisz, Goluhov, Maydanka, Pabianits, Opatowka müzeleri, Slovakya'daki 30 müze ve galeri koleksiyonunda yer alıyor.

Orazbek Yessenbayev Kimdir?

27 Şubat 1960'da, Madeniet Eyalet Çiftliği, Jalagash Bölgesi, Kyzylorda’da doğdu. Kyzylorda lisesinde okuyan sanatçı, 1983 yılında Almatı Gogol Sanat Okulun’ dan mezun oldu. Kyzylorda sanatçı tasarımcı olarak çalışan Yessenbayev, 1986-1993 yılları arasında  Zhurgenova adını taşıyan  Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nde eğitim aldı. 2014-2015 yılları arasında ise Kazakistan Cumhuriyeti Genç Sanatçılar Birliği’nin başkanlığını yaptı. 2015'ten 2016'ya kadar Sardar Askeri Sanat Stüdyosuna başkanlık eden sanatçı, 1980'den beri, Birleşmiş Milletler, Cumhuriyetçi, bölgesel sergilerin katılımcısıdır. 2004’de Almatı'da kişisel sergi, 2012’de A.Kasteev "Kazakistan 20 yıl bağımsızlık" , "Kazakistan Eposu" , "Alma-Ata" "Çocukluk Dünyası",  Sofya, Bulgaristan, "Lessendra" Uluslararası Yarışma Sergisileirnde yer alan sanatçı 2014’de Kyzylorda, Türkistan Kişisel Sergileri, 2016’da Moskova Sanat Salonuna Katılma "Zamanın Görüntüsü" adlı sergi, Astana Sergisi "Sanatsal Saldırı" ve 2019 yılında “Üçlü Bellek” adlı kişisel sergisi açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu’nda temsil edildi09 Temmuz 2019 Salı 14:46
  • Genç doktorların gurur günü08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:56
  • Ortaokul öğrencilerinin internet kullanma ve dijital oyun oynama alişkanliklari irdelendi08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Uluslararası Sempozyuma bilim kurulu üyesi seçildi08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Dünya Kupasına Galibiyetle Başladı…05 Temmuz 2019 Cuma 12:34
  • Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları diplomalarını aldılar05 Temmuz 2019 Cuma 12:31
  • Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunları diplomalarını aldı04 Temmuz 2019 Perşembe 11:59
  • NEUIslanders RoboCup 2019’a galibiyetle başladı04 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
  • NEUIslanders’ın maç takvimi belirlendi03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
  • Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi’nin düzenlediği mutlu çocuk festivali büyük ilgi gördü03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti