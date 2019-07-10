Volodymir Chornobay’in ile Orazbek Yessenbayev’in iki ayrı kişisel sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Ukraynalı Sanatçı Volodymir Chornobay’in 100 Baskı Resimden Oluşan Eserleri ile Kazakistanlı Sanatçı Orazbek Yessenbayev’in 25 eserinden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, iki ayrı serginin açılışı, 12 Temmuz Cuma Günü, saat 09.00’da, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Eserlerinde gölgeleri kullanan Vladimir Chornobay, yaşadığı çevrenin, insan ve doğa ile ilişkili fantezilerin, deneyimlerin ve düşüncelerin bir yansımalarını izleyiciye aktaracak.

Eserlerinin içeriği, etkileyiciliği ve bütünlüğü ile dikkat çeken Orazbek Yessenbayev ise eşsiz bir Kazak kültürü vizyonunu, anavatanına, doğasına, yaşama ve ruhuna olan tutumunu aktarıyor.

Ukrayna Onurlu Sanatçısı …

17 Mart 1954 tarihinde doğan Volodymir Chornobay, 1973'de Lviv Ivan Trush Devlet Uygulamalı Sanatlar Okulu'ndan mezun oldu. 1980 yılında Lviv Devlet Uygulamalı Dekoratif Sanatlar Enstitüsü'nde eğitim aldı. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği ile Polonya Sanatçılar Birliği üyesidir. Sanatçı, 2016 yılında “Ukrayna'nın Onurlu Sanatçısı” ünvanını aldı.

Çok sayıda ödülün de sahibi olan sanatçı; "Christmas Mystery 96" sergisinin diploma ödülü, Birinci Modern Sanat Sergisi Yarışması Altın Ödülü, Ukrayna'daki "Üç Boyut: Dün, Bugün ve Yarın" sergisinin üçüncülük ödülü, bölgesel Mikhail Boichuk Sanat Ödülü, "Emek Omnia Vincit" Gümüş Madalya Ödülü, Kalish Şehir Başkanı Ödülü, “Lviv Sonbahar Salon-Yüksek Kale 2015” Uluslararası Sanat Sergisi Diploması’na sahiptir. Çok sayıda kişisel serginin sahibi olan sanatçı Ukrayna'da 70'den fazla Polonya ve Almanya’nın birçok şehri ile Romanya, İspanya, Bulgaristan, İtalya ve Fransa’da 90’dan fazla serginin de katılımcısıdır. Sanatçının eserleri, Ukrayna'da Ternopil, Chernivtsi, Sevastopol, Ivano-Frankivsk, Lutsk sanat müzeleri, Polonya'da Kalisz, Goluhov, Maydanka, Pabianits, Opatowka müzeleri, Slovakya'daki 30 müze ve galeri koleksiyonunda yer alıyor.

Orazbek Yessenbayev Kimdir?

27 Şubat 1960'da, Madeniet Eyalet Çiftliği, Jalagash Bölgesi, Kyzylorda’da doğdu. Kyzylorda lisesinde okuyan sanatçı, 1983 yılında Almatı Gogol Sanat Okulun’ dan mezun oldu. Kyzylorda sanatçı tasarımcı olarak çalışan Yessenbayev, 1986-1993 yılları arasında Zhurgenova adını taşıyan Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nde eğitim aldı. 2014-2015 yılları arasında ise Kazakistan Cumhuriyeti Genç Sanatçılar Birliği’nin başkanlığını yaptı. 2015'ten 2016'ya kadar Sardar Askeri Sanat Stüdyosuna başkanlık eden sanatçı, 1980'den beri, Birleşmiş Milletler, Cumhuriyetçi, bölgesel sergilerin katılımcısıdır. 2004’de Almatı'da kişisel sergi, 2012’de A.Kasteev "Kazakistan 20 yıl bağımsızlık" , "Kazakistan Eposu" , "Alma-Ata" "Çocukluk Dünyası", Sofya, Bulgaristan, "Lessendra" Uluslararası Yarışma Sergisileirnde yer alan sanatçı 2014’de Kyzylorda, Türkistan Kişisel Sergileri, 2016’da Moskova Sanat Salonuna Katılma "Zamanın Görüntüsü" adlı sergi, Astana Sergisi "Sanatsal Saldırı" ve 2019 yılında “Üçlü Bellek” adlı kişisel sergisi açıldı.