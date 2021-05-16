  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

WhatsApp ve Telegram sosyal medyada kavgaya tutuştu

»
WhatsApp ve Telegram atışması...Twitter platformu üzerinde Telegram’ın göndermesine tepkisiz kalamayan WhatsApp alaycı bir cevap verdi ancak sonrasında gelen eleştiri ile adeta sessizliğe gömüldü.
WhatsApp ve Telegram sosyal medyada kavgaya tutuştu

WhatsApp mesajlaşma uygulamasının bugün itibariyle yürürlüğe giren yeni sözleşmesi oldukça büyük tepkilere neden olmuştu. WhatsApp’a en iyi alternatif durumunda olan Telegram ile sosyal medyada kavga yaşandı.

WhatsApp ve Telegram atışması

Atışma sosyal medyada Telegram’ın paylaştığı bir resim ile başladı. Windows çöp kutusunun evrimini anlatan görselin en sonunda ise WhatsApp çöp kutusuna Facebook’un atıldığı bir ekleme yapılmış. Haliyle cevap gecikmedi. 

WhatsApp verdiği cevapta Telegram’ın varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunmamasını ve bunu da gizli bir şekilde arkadaşlarına fısıldamasını gösteren bir resim kullanmış. Kavga burada bitecek derken bu kez Telegram cevap verdi. 

Telegram hem Apple’ın hem Google’ın hem de WhatsApp’ın kendisinin mesajlara ulaşabildiğini anlattığı ve aslında her şeyin bir yalan üzerine kurulduğunu dile getirdiği temsili bir görsel paylaştı. Açıklamaya da kullanıcıların her şeyi çok iyi bildiğini ve açık kaynak projeleri buna göre seçtiğini yazdı. 

Sonrasında WhatsApp’tan herhangi bir cevap gelmedi ancak Telegram’ın iddiaları karşısında biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Elbette bu atışmanın çok bir karşılığı yok zira herkes bildiğini okumaya devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Enstitüsü’nün Hazırladığı “Uluslararası Hukuk Bağlamında Siber Saldırı ve KKTC Örneği” Raporu Yayımlandı14 Mayıs 2021 Cuma 12:00
  • WhatsApp’te yeni dönem Cumartesi başlıyor. Neler değişiyor?14 Mayıs 2021 Cuma 10:22
  • Elon Musk ödemeyi durdurdu, Bitcoin çakıldı!13 Mayıs 2021 Perşembe 11:00
  • Elon Musk: Tesla araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldık13 Mayıs 2021 Perşembe 10:16
  • Twitter, Daha Önce Hesabını Kapattığı Trump'ın Açıklamalarını Yayımlayan Hesabı Askıya Aldı07 Mayıs 2021 Cuma 13:42
  • Spacex’in Mars’a Göndermeyi Planladığı Uzay Mekiğinin Prototipi Sn15 Başarılı Şekilde Yere İndi06 Mayıs 2021 Perşembe 13:37
  • “20'li yaş challenge”ı uyarısı: Şifre paylaşmak kadar vahim06 Mayıs 2021 Perşembe 09:15
  • Bali'de ağızlarına makyajla maske çizerek markete giren Youtube fenomenleri sınır dışı edilecek04 Mayıs 2021 Salı 14:58
  • Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı04 Mayıs 2021 Salı 09:08
  • Uzay İstasyonunda görevli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü02 Mayıs 2021 Pazar 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti