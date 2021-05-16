WhatsApp ve Telegram sosyal medyada kavgaya tutuştu

WhatsApp ve Telegram atışması...Twitter platformu üzerinde Telegram’ın göndermesine tepkisiz kalamayan WhatsApp alaycı bir cevap verdi ancak sonrasında gelen eleştiri ile adeta sessizliğe gömüldü.

WhatsApp mesajlaşma uygulamasının bugün itibariyle yürürlüğe giren yeni sözleşmesi oldukça büyük tepkilere neden olmuştu. WhatsApp’a en iyi alternatif durumunda olan Telegram ile sosyal medyada kavga yaşandı.

WhatsApp ve Telegram atışması

Atışma sosyal medyada Telegram’ın paylaştığı bir resim ile başladı. Windows çöp kutusunun evrimini anlatan görselin en sonunda ise WhatsApp çöp kutusuna Facebook’un atıldığı bir ekleme yapılmış. Haliyle cevap gecikmedi.

WhatsApp verdiği cevapta Telegram’ın varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunmamasını ve bunu da gizli bir şekilde arkadaşlarına fısıldamasını gösteren bir resim kullanmış. Kavga burada bitecek derken bu kez Telegram cevap verdi.

Telegram hem Apple’ın hem Google’ın hem de WhatsApp’ın kendisinin mesajlara ulaşabildiğini anlattığı ve aslında her şeyin bir yalan üzerine kurulduğunu dile getirdiği temsili bir görsel paylaştı. Açıklamaya da kullanıcıların her şeyi çok iyi bildiğini ve açık kaynak projeleri buna göre seçtiğini yazdı.

Sonrasında WhatsApp’tan herhangi bir cevap gelmedi ancak Telegram’ın iddiaları karşısında biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Elbette bu atışmanın çok bir karşılığı yok zira herkes bildiğini okumaya devam ediyor.