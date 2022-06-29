Yağlı Hayvansal Gıdaları Tüketmek Kanser Yapabiliyor!

Alkolün başta karaciğer, baş, boyun, yemek borusu, gırtlak, kalın bağırsak kanserlerine sebep olur. Toplumumuzda artık dışarıda yapılmış rafine besinlere ulaşmak çok kolay. Bu yüzden de yanlış beslenmeye bağlı sıkıntılar giderek artıyor. Hatta modern çağın hastalığı olmaktadır. Beslenme bozukluğu, obezite, bununla ilgili olarak kanser yanlış beslenmeyle başlıyor. Yanlış beslenme vücudumuz için gerekli olan bazı besinleri eksik ya da fazla almış olmak demektir. Fazla alındığında vücuda zarar veren besinler vardır. Eğer aşırı derecede yağlı hayvansal gıdaları bol tüketiyorsak bunlar meme, rahim, prostat, kalın bağırsak gibi kanserlere neden oluyor.

Protein alımını eksik yaparsak gelişme gibi fonksiyonlarımız bozulur

Vücudumuza gerekli proteini almamız gerekiyor. Proteinlerde genelde hayvansal gıdalarda ve bitkisel gıdalardan alınır. Biz eğer protein alımını eksik yaparsak büyüme, gelişme gibi fonksiyonlarımız bozulur.

Kızartmalardan uzak durun

Fazla yağ tüketimi oldukça zararlıdır. Et gibi besinleri aşırı derecede yağda kızartıyorsanız bundan hemen uzak durunuz.