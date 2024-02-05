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Yağmurlar güney Kıbrıs’ta barajlaru yeteri kadar doldurmadı

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Kıbrıs genelinde geçen hafta etkili olan yağışlı havanın Güney Kıbrıs’taki barajlara gözle görülür bir katkı sağlamadığı bildirildi.
Yağmurlar güney Kıbrıs’ta barajlaru yeteri kadar doldurmadı

Kıbrıs genelinde geçen hafta etkili olan yağışlı havanın Güney Kıbrıs’taki barajlara gözle görülür bir katkı sağlamadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı havanın Güney Kıbrıs’taki barajlardaki doluluk oranına katkı sağlamadığını, barajlardaki su oranının sadece yüzde 1 oranında arttığın yazdı.

Haberde, yağışlı hava öncesinde barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 45.7 olduğu, son ölçümlerin ise yüzde 46.7 oranıyla, sadece yüzde 1’lik bir artış yaşandığını ortaya koyduğu belirtilirken, geçen yıl bu dönemde barajlardaki doluluk oranının yüzde 67.2 olarak kayda geçtiği de vurgulandı.

Haberde ayrıca, 115 milyon metreküplük kapasitesiyle Güney Kıbrıs’ın en büyük barajı olan Kuri Barajı’nın doluluk oranının şu anda 47 milyon metreküp olduğu da belirtildi.

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