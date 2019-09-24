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Yakın Doğu Eğitim Kurumları Okul Üniformalarını Yeniden Tasarladı

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Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji üniformaları 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren yenilikçi ve modern tarzda yeniden tasarlandı.
Yakın Doğu Eğitim Kurumları Okul Üniformalarını Yeniden Tasarladı

Yakın Doğu Okullarının çağdaş eğitim anlayışına paralel olarak, öğrencilerin çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği, kişilik ile karakterinin şekillenerek oturduğu, paylaşmayı ve arkadaşlığı öğrendiği ikinci evi olan okullarda geçirdiği en önemli zaman diliminde kurumsal kimliğin içerisinde özgün bir birey olma ayrıcalığını yaşatarak, mutlulukla ve gururla taşıyabilecekleri okul kıyafetlerine yeni bir soluk getirildiği belirtildi.

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Öğrencilerin ruhuna hitap eden, hareket kabiliyetini artıran, dayanıklı ve kaliteden ödün vermeden özgürlükçü ve bireylere değer katan bir yaklaşımla tasarlanan yeni okul kıyafetleri okul öncesinden, ilkokula, ortaokuldan liseye kadar tüm öğrenci gruplarında farklı renklerde tasarlanarak zenginleştirildi.

Yenilikçi, Modern, Rahat ve Şık…

Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından yenilikçi ve modern tarzda tasarlanan okul kıyafetleri, kullanım rahatlığı ve gençlerin hareket kabiliyetine engel olmayacak kumaşlar seçilerek üretildi. Yeni Okul Kıyafetleri, kurumsal kimliği koruyarak renk, desen, şekil özellikleriyle de kuruma yeni bir vizyon kazandırdı.

Okul Üniformaları Zevkle Giyilen Kıyafetler Haline Getirildi…

Kalite, dayanıklılık, çeşitlilik ve özgün tarzı benimseyen bir anlayışla Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri yaş grubu özelliklerine uygun yazlık ve kışlık okul üniforması, pantolon, etek, şort, t-shirt, mont ve sweatshirt’ten oluşuyor.

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu’nda erkek öğrenciler için üzerinde okul amblemi bulunan gri şort, beyaz yuvarlak yaka t-shirt ve lacoste, lacivert pantolon ile kız öğrenciler içinse etek ve pinafor modelleri tasarlandı. Yakın Doğu Koleji öğrencileri içinse bordo ve beyaz yuvarlak yaka t-shirt ile polo yaka t-shirt, taba rengi pantolon ve etek, gri şort ve eşofman takımı tasarlandı.  Beden Eğitimi dersleri için de yine okullara özgü bordo ve füme ağırlıklı eşofman ile şort takımı kullanılacak.

 

Özel Koleksiyonlar da Oluşturulacak…

Yabancı dil eğitimi, eğitim-öğretim modelleri yanında sosyal imkanları ile de eğitimdeki özgün ve kaliteli çizgisini okul üniformalarına yansıtan Yakın Doğu Okullar Grubu markasına özel tasarım koleksiyon da oluşturularak, öğrencilerle paylaşılacak. Okulun kurumsal kimliğini, öğrencilerin beklenti ve isteklerini dikkate alarak okulların marka değerini artıracak kaliteli, rengarenk, farklı desen alternatifli ve modaya uygun okul kıyafetleri tasarımlarını bir arada toplayarak öğrencilere zengin ürün seçeneği sunulacak.

Çocukların Özgür Kişiliklerini Yansıtacak Bir Koleksiyon Oluşturuldu…

Yeni Eğitim Öğretim yılına yeni tarz ve imajı ile başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Kurumlarının üniformalarının özgürleştirici bir eğitim pratiği bakımından anlamını ortaya koyduğunu ifade eden Yakın Doğu Okullar Grubu Ortaeğitim Başkanı Müdürü Asım İdris, kurumsal bir kimliğin içerisinde özgün bir birey olma ayrıcalığını yansıtabilen, öğrencilerin mutlulukla ve gururla taşıyabilecekleri, motivasyonlarını güçlendirici yeni bir trend oluşturma yoluna gittiklerini söyledi.

Modanın ve genç olmanın gereği olarak da öğrencilere okul kimlikleri ile farklılık getireceklerine inandıklarını ifade eden İdris, “Her geçen gün bir yeniliğin eklendiği eğitim kurumlarımızda, amacımız öğrencilerimize sadece üniforma giydirmek değil, onların zevkle giyebilecekleri kıyafetleri özenle tasarlayarak, kullanmalarını sağlamaktır” dedi.

Ait Olma Duygusunu Aşılamayı İstiyoruz…  

Öğrenci olmanın bir parçası olan üniformaların bir okul kimliği yarattığını ve kurum içerisinde herkesin beraber olduğu anlamı taşıdığını ifade eden Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü ise, eğitim kurumlarının özgürlükçü, birey odaklı yaklaşımından yola çıkarak öğrencilerin kendilerini içerisinde rahat ve sağlıklı hissedebilecekleri tekdüzelikten uzak, özgün bir tarz oluşturduklarını söyledi.

 Aynı zamanda öğrencilere aidiyet duygusunu da aşılamak istediklerini de dile getiren Aligüllü, “Üniformalar öğrencilere aidiyet hissi veriyor ve toplumda okulun bir kimliğini oluşturuyor. Birlik ruhunu ve aidiyet duygusunu geliştiren okul kıyafetlerini Yakın Doğu Okullar Grubunun kimliğine uygun, marka yaratır gibi en ince ayrıntılarına kadar düşünülerek tasarlayıp öğrencilerin beğeneceği ürün seçenekleri ile hazırlandı.” dedi.

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