Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışını yaptığı Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Doç. Dr. Yücel Yazgın, Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, Dr. Gökhan Okur, Dr. Raif Kızıl ve Selçuk Yalovalı’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yaptığı 20 eseri bir araya getiriyor.

Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 374’üncü sergi olan “Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi” Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde 16 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılış töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Eroğlu, Yakın Doğu Oluşum Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılış kurdelası kesilerek eserler ziyarete açıldı.

Resmiye Eroğlu Canaltay: “Yakın Doğu Oluşumu’nun yaptığı onca güzel şey arasında belki de en güzeli sanatla ruhumuza dokunması.”

Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisinin açılış töreninde yaptığı konuşmaya “Bir ülkenin tanınır bilinir ve gelişmiş olmasındaki en büyük etkilerinden biri de o ülkenin sanata verdiği önemdir” vurgusuyla başlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, “Yakın Doğu Ailesinin sanata verdiği önemi bugün bir kez daha görüyor ve bu güzel anı beraber paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

“Yaklaşık iki yıldır tüm dünya ile birlikte COVİD-19 ile mücadele ediyoruz ve bu mücadele sırasında ekonomik, sosyal, ruhen ve fiziken yıprandık” diyen Bakan Eroğlu Canaltay,” Bu dönemi atlatırken insanların kendi iç dünyalarına dönerek, ruhlarını besleyip kendilerini iyileştirmeleri gerekli. Bunun en güzel yolu ise sanatla iç içe olmaktır. Sanatın iyileştiremeyeceği birşey yoktur” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, “Yakın Doğu Oluşumu’nun yaptığı onca güzel şey arasında belki de en güzeli sanatla ruhumuza dokunması. Bugün burada açılışını yaptığımız sanat sergisi ile bizlerle buluşturarak, içinde bulunduğumuz tüm negatifliklerden bir anlık bile olsa kurtulmamızı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Yakın Doğu Oluşumu olarak bizlerin en önemli misyonlarından biri sanat ve müzecilik aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunu dünya ile buluşturmaktır.”

“Yakın Doğu Oluşumu olarak bizlerin en önemli misyonlarından biri sanat ve müzecilik aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunu dünya ile buluşturmaktır” diyen Yakın Doğu Oluşum Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 374’üncü sergisi olan Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi’ni Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sanatın evrensel olduğunu ve bütün sınırları aşarak hiç bir engel tanımadığını söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Sanat, bilim, teknoloji, kültür ve tarihi birleştirdiğimiz müzelerimiz aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunu dünya ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı. Yakın bir dönemde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde kuracakları Denizcilik Tarihi Müzesi’nin de ülke sembollerinden birine dönüşeceğini söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Kendisi de adeta tarihin bir parçası olan ve son 27 yılını Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma gemisi olarak dünya denizleri için onlarca kaptan yetiştirerek geçiren 66 yaşındaki TEAL Gemisi, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke sanatına hizmet edecek” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsün’nün bölgenin eğitim, sanat ve sağlık merkezi haline geldiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi ve Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonununda yeni sergiler açmaya devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Dile kolay 374’üncü sergimizi açıyoruz. Bu sayının ardında yılları aşan birikim, yüzlerce sanatçı emeği ve bütün bunları kucaklayan, ülkenin geleceğini inşa eden bir zeka ve vizyon yatıyor.”

Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 374’üncü sergisi olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Dile kolay 374’üncü sergimizi açıyoruz. Baktığınızda beş hece, üç sayıdan oluşuyor. Söylemesi de çok kolay; 374. Ancak bu salt bir rakam değildir. Arkasında yılları aşan birikim, yüzlerce sanatçı emeği ve bütün bunları kucaklayan, ülkenin geleceğini inşa eden bir zeka ve vizyon bulunmaktadır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aygenç, İsviçreli arkeolog, tarihçi ve fotoğrafçı Waldemar Deonna’nın “Sanatçı ancak kendini anlayabilecek dereceye gelmiş bir toplum üzerinde etkili olur” sözünü hatırlatarak, “Açılan ve açılacak olan bunca sergi, kurulan ve kurulmakta olan müzeler, toplumu sanatla buluşturan, onun kültürünü yükseltmeyi amaçlayan, tam da Deonna’nın sözleri ile örtüşen bir vizyonun eseridir. Bu vizyonun sahibi Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel’e, Günsel Ailesine ve Yakın Doğu Oluşumuna teşekkür ediyorum” dedi.