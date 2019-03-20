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Yakın Doğu İlkokulunda Okuma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Yakın Doğu İlkokulunda Okuma Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yakın Doğu İlkokulu birinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin okuma ve yazma çalışmalarındaki başarılarının kutlandığı “Okuma Bayramı” etkinliği Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Yakın Doğu İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hazırladıkları birbirinden güzel gösterilerle eğlenceli bir şekilde sergilediler. Yaptıkları etkinliklerle göz dolduran öğrenciler, misafirlere eğlenceli ve hoş vakit geçirttiler. Öğrencilerin gösterdikleri yüksek performansları ile veliler tarafından beğeni ve büyük alkış toplayan etkinlik sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tamer Şanlıdağ tarafından emeği geçen öğretmenlere teşekkür plaketi sundu.

Eğitimin İnsan Hayatındaki Önemine Vurgu Yapıldı…

Etkinlikte konuşan Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavini Mehmet Süleymanoğlu, ana dilde okuma yazma öğrenme aşamasının çocukların yaşamında çok önemli bir hedef olduğu vurgusu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehmet Süleymanoğlu, “Bizler Yakın Doğu Ailesi olarak öğrencilerimizi geleceğin tam donanımlı bireyleri yetiştirme gayretindeyiz. Dünyada iletişim ve bilgiye ulaşma dili olan İngilizce dilini konuşup-yazabilen bireyler yetiştirmek için çift dilli eğitim veriyoruz. Robotik Kodlama gibi dersleri uygulamaya koyarak geleceğin çoklu disiplinli meslek alanlarını bir arada yaparak, yaşayarak öğrenme olanağını yarattık. Yakın Doğu Okulları olarak eğitimdeki çağdaş yenilikleri ülkemize, çocuklarımıza taşımak en büyük görevimizdir” diye konuştu.

Bakan Özyiğit: “Bir Çocuğun Okumaya Başlaması Aslında Evrenin Keşfidir…”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de yaptığı konuşmada, çocukların ana dillerini çok iyi kullanabilecek duruma gelmelerinin önemli bir hedef olduğunu belirterek, Yakın Doğu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin bu hedefe ulaşmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Eğitimin insan hayatındaki önemine vurgu yapan Bakan Özyiğit, öğrencilerin aydınlık zihinleriyle belki de bugüne kadar kimsenin görmediği hatta hayal bile edemediği fikirler, buluşlar ve idealler keşfederek tarihe imza atmalarını temenni etti. Cemal Özyiğit, “Türküm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerini sevmek, büyüklerini saymak” ilkelerinin de rehber alınmasını istedi. 

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