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Yakın Doğu Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Hareket

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Yakın Doğu Koleji öğrencileri, laboratuvar ortamında ürettikleri kozmetik ürünleri, Ulusal Kimya Haftası’nda düzenledikleri etkilikte satarak, gelirini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı
Yakın Doğu Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Hareket

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Ulusal Kimya Haftası’nda düzenledikleri etkinlikte, laboratuvar ortamında ürettikleri kozmetik ürünleri satarak elde ettikleri geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı. Öğrencilerin deneyimleyerek öğrenirken, topluma karşı duyarlılıklarını güçlendirme amacıyla Yakın Doğu Koleji Kimya Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Fizikten matematiğe, biyolojiden tıbba kadar pek çok bilimi bir araya getirmesi nedeniyle merkezi bilim olarak adlandırılan kimyanın insan hayatındaki önemini göstermeyi amaçlayan etkinlik kapsamında Yakın Doğu Koleji öğrencileri, kimyanın kozmetikteki yerini deneyimleyerek laboratuvar ortamında organik el kremi, dudak kremi ve sabun gibi pek çok ürün ürettiler. Bunların yanı sıra, yenilebilir ürünler de üreten öğrenciler, pamuk şeker yapımı, patlamış mısır yapımı ve çeşitli kekleri de okul bahçesinde kurdukları standlarda satışa sundu.

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Elde edilen gelir lösemili çocuklara bağışlandı!  

Deneyimleyerek öğrenen ve üreten öğrencilerin kampüs içinde satışa çıkardığı ürünler, öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlikte elde edilen geliri artırmak amacı hazırladıkları kitap ayraçları, sticker ve magnetleri de satışa sundular. Satıştan elde edilen gelir ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

Yeliz Akça: “Etkinliğimizle, öğrencilerimiz uygulayarak öğrenirken; elde ettikleri geliri bağışlayarak, yardıma ihtiyaç duyan bireylerle dayanışmanın verdiği mutluluğunu da yaşadılar.”

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Ulusal Kimya Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri etkinlikle, öğrencilerin kimyanın günlük hayattaki etkilerini deneyimleyerek öğrenmelerini amaçladıklarını söyleyen Yakın Doğu Koleji Kimya Bölüm Başkanı Yeliz Akça, “Kimya; maddeyi tanımaya, anlamaya ve onu çözmeye yarar. Madde çözüldüğünde maddenin oluşturduğu her olgu da dünyada anlaşılabilir. Bu sayede araştırılan madde ile ilgili her şey kimya sayesinde bilinir ve öğrenilir. Biz de öğrencilerimizle kimyasal bileşikler üzerinde yapılmış araştırmalardan elde edilen verilerle kozmetik ve yiyecek gibi ürünler üreterek bu etkiyi deneyimlemelerini istedik” ifadesini kullandı.

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Akça, öğrencilerin, laboratuvar ortamında deneyimleme imkanı buldukları bu çalışmalar için çok heyecan duyduklarını ve çok güzel bir sonuç aldıklarını söylerken, “Okulumuzun sahip olduğu geniş laboratuvar olanakları sayesinde, öğrencilerimiz her deneyi, uygulayarak görme ve kalıcı bilgilere ulaşabilme imkanına kavuşuyor” dedi. Kimya dersinin teoride kalmaması gerektiğine değinen Yeliz Akça, “Etkinliğimizle, öğrencilerimiz uygulayarak öğrenirken; elde ettikleri geliri bağışlayarak, yardıma ihtiyaç duyan bireylerle dayanışmanın verdiği mutluluğunu da yaşadılar” ifadesini kullandı.  

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