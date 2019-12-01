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Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü Mülteci Hakları Derneğini Ziyaret Etti…

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Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü Mülteci Hakları Derneğini Ziyaret Etti…
Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü Mülteci Hakları Derneğini Ziyaret Etti…

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri mülteci haklarına farkındalık yaratmak amacıyla Mülteci Hakları Derneğini ziyaret ettiler.

Öğrencilerin çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmesini desteklemek amacıyla faaliyetler sürdüren Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün düzenlediği gezide öğrenciler Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınma hakkına dair eksiklik ve hak ihlallerinden ötürü mültecilere yasal ve sosyal katkıda bulunabilmek için 2009 yılında kurulan dernek hakkında bilgiler aldı.

Dernek Yetkililerinden adadaki mültecilerin ne gibi sorunlar yaşadığını ve adaya geldikleri ilk andan itibaren kendileri için ne gibi uygulamalar yapıldığı konularında da bilgiler alan öğrenciler, insan ticareti ve ırkçılıkla mücadele gibi konularda sorular sordular.  

Mülteci haklarının duyarlılık gerektiren bir konu olduğunun farkındalığına varan öğrenciler,  toplumdaki bireylerin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek dezavantajlı gruplara destek olmaları ve bu yolla topluma fayda sağlamalarının çok önemli olduğuna dikkat çektiler.

 
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