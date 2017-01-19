Yakın Doğu Koleji Türkiye Salon Şampiyonası’nda

Yakın Doğu Koleji, akademik başarıları yanı sıra spor alanında ki başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor...

Yakın Doğu Kolejinden 5 sporcu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Milli Takımı’na seçilerek Türkiye Salon Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Kolejinden şampiyonaya katılacak olan Azad Etkü, Mustafa Yorulmaz, Kubilay Tok, Sude Kadıoğlu ve Hasan Avkat 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecekleri belirtildi.

Yakın Doğu Koleji atletizm antrenörleri Özgür Kıralp ve Niyazi Serhaner, elde edilen gurur verici başarıyla ilgili yaptıkları değerlendirmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 7 sporcunun gitmeye hak kazandığı Türkiye Şampiyonası’na Yakın Doğu Kolejinden 5 sporcunun gidecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirttiler.

Antrenör Kıralp ile Serhaner, sporcu öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra spordaki bu başarıyı yakalayıp sürdürebilmelerini azimli oluşlarına ve okul yönetiminin büyük desteğine borçlu olduklarının altını çizerek, öğrencilerine çok güvendiklerini ve mutlaka iyi sonuçlarla döneceklerini dile getirdi.