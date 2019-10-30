Yakın Doğu Koleji’nde Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Şiirler ile marşların seslendirildiği törende, “İstiklâl Marşı Oratoryosu” okundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama etkinlilerinde, Okul Müdürü Asım İdris, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Okul Müdürü İdris konuşmasında, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmasının en önemli görevlerimizden olduğuna vurgu yaparak, özellikle gençlere düşen görevlerden bahsetti. Atatürk fikirlerini yaşatmanın önemi de vurgu yapan İdris, bilimle, sanatla, sporla iç içe olarak araştıran, doğru bilgiye ulaşmayı bilen, fikri hür insanlar olarak yetişmenin yanında kültürel değerlere de sahip çıkarak dünyaya açılmanın önemine dikkat çekti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin “İstiklâl Marşı Oratoryosu” ile devam eden tören, şiirler ve marşların okunmasıyla sona erdi.