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Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Online Olarak Gerçekleştiriyor…

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Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Online Olarak Gerçekleştiriyor…
Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Online Olarak Gerçekleştiriyor…

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100.Yıl kutlamasını, yeni tip Coronavirüs salgını önlemleri nedeni ile online olarak gerçekleştiriyor.

 

Çocukların 23 Nisan coşkusunun eve taşınacağı kutlama etkinlikleri sabah saat 10.30’da çocukların Atatürk huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okumasıyla başlayacak. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde şiirler okunacak, şarkılar seslendirilecek, danslar yapılacak ve çocuklar mesajlarını iletecek. Gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl kutlaması Yakın Doğu İlkokulunun resmi facebook sayfasından (YakinDoguilkokulu) canlı olarak izlenebilir.

 

Ertan Aligüllü: “Tüm Çocukların Kalbinin Aynı Duygularla Atmasını İstiyoruz…”

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene çeşitli etkinliklere ve görsel şovlara sahne olduğunu anımsatan Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, bu yıl 23 Nisan etkinliklerinin yeni tip Korona Virüs önemleri kapsamında ilk kez evlerde online olarak kutlanacağını söyledi.

 

Aligüllü “İşte bizler de Yakın Doğu Anaokulu ve Yakın Doğu İlkokulu olarak bu yıl içinde bulunduğumuz bu salgın süreci nedeniyle, 23 Nisanı kutlamak, önemini hissettirmek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla anmak için çocuklarımız ve ailelerimizle işbirliği yaparak canlı online yayınla okul törenimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Bayram coşkusunu hep birlikte kutlamanın yerinin doldurulamaz olsa da evlerde yapılacak etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu yaşatmak ve çocuklarla bu coşkuyu paylaşmak için etkinlik programı hazırladıklarını ifade eden Aligüllü, tüm çocukların kalbinin aynı duygularla atmasını sağlamayı istediklerini belirtti.

 

23 Nisan’nın Dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temeli olduğunu dile getiren Ertan Aligüllü: “23 Nisan tek adam yönetiminin son bulduğu ve halk iradesinin yönetimi devraldığı gündür. 23 Nisan 1920, halkın kurtuluş mücadelesi ruhu ve Atatürk’ün emsalsiz dahi liderliği birçok millete örnek olmuştur. Bununla birlikte Dünyada kutlanan ilk Çocuk Bayramı olmasıyla da 23 Nisan ayrı bir öneme sahiptir. 23 Nisan yoktan var olan bir milletin hikayesidir. 23 Nisan Türk milletinin var oluş haykırışında tek vücut olduğu gündür. Çocukların hayal dünyalarının sonsuz olacağı bir gün olsun. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz fikri ve vicdanı hür nesiller olacak çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyorum” dedi.

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