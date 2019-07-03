Yakın Doğu Okul Öncesi Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi’nin düzenlediği mutlu çocuk festivali büyük ilgi gördü

Farkındalık edinme, eğlenme ve öğrenme odaklı festival kapsamında, çeşitli alanlarda çocuklar için hazırlanan 14 farkındalık atölyesinde yapılan çeşitli etkinlikler, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Resim atölyeleri, dans gösterileri, kukla gösterisi, drama, sahne oyunları, survivor parkuru, şişme oyun alanları, kitap tanıtımı, uzmanlarla söyleşiler, psiko gösterisi, KKTC Hava Sporları Federasyonunun üç hava aracı ile yaptığı hava gösterisi ve Eril Cambaz’ın konseri ile çocuklar ve aileleri eğlenceli bir programda gönüllerince eğlendi.

Pınar Savun: “Her Çocuk Özeldir… Mutlu Çocuklar Yetiştirilmesi İçin Fakrındalık Yaratmak İstiyoruz…”

Yakın Doğu Okullar Grubu, Yoga- Mandala ve Mindfulness Atölyesi kurucusu ve eğitmeni Pınar Savun, festival açılışında yaptığı konuşmasında, “Mutlu Çocuk Festivali” ile mutlu çocukların yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Savun şöyle konuştu:“Biz biliyoruz ki her çocuk değerli ve özeldir. Çocuklarımızın çocukluklarını yaşamasına alan açarak, mutlu bir çocukluk geçirmeleri için emek veriyoruz. Farkındalığımız çocuklarımızın çocukluğunda. Görülmenin, sevilmenin ve anlaşılmanın tüm çocukların hakkı olduğunun bilinciyle, hem Yakın Doğu Okullar Grubunda uyguladığımız müfredat programlarında hem bugüne kadar atölyemizin gerçekleştirmiş olduğu 11 farkındalık kampında hem de “Mutlu Çocuk Festivali” ile mutlu çocukların yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.”

Savun sözlerinin devamında “Mutlu Çocuk Festivali’nin gerçekleşmesine onay ve destek veren Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’e, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan’a, Yakın Doğu Okul Öncesi Müdüresi Beklem Riza’ya, festivale katkı koyan tüm Yakın Doğu Okul Öncesi öğretmenlerine, Yakın Doğu Üniversitesi personeline teşekkür etti.

Savun ayrıca, sponsorlukları için KKTC Türkcell, Dorana Turizm ve Yakın Doğu Bank’a, festivalde görev alan tüm öğrencilere, katılan tüm konuşmacılara, yazarlara, konuklara, çocuklara ve Eril Cambaz’a da teşekkürlerini sundu.