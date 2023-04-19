Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri’nde sanat bayramı!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, birinci gün hariç, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Bu yıl hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı'nda Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri’ni ziyaret ederek bayram keyfini sanatla birleştirebilirsiniz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, birinci gün hariç, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Türk Dünyası Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde!

14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserlerini sanatseverle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde heykel ve resimler, bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri aynı çatı altında görmek mümkün.

Otomobillerin ihtişamı!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ndeki turunuzu tamamladığınızda, hemen karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi sizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seren Kıbrıs Araba Müzesi’nde 150’nin üzerinde otomobil sergileniyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor. Kıbrıs Araba Müzesi sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların da eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ziyaret edebileceğiniz bir diğer müze ise Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi. 20 yılı aşkın bir süre devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulan müzede tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs’ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs’ta bulunan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit örneğinin sergilendiği müzede, Kıbrıs’a özgü 140 çeşit bitki türü sergileniyor.

Kıbrıs’ın kültürü ve tarihi Surlariçi Şehir Müzesi’nde!

Girne Kapısı’nın karşısında yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini yansıtırken bir yandan da birbirinden farklı eserleriyle sanat severlere tam bir sanat şöleni sunuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Geniş bir eser yelpazesine sahip olan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Aynı zamanda 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.