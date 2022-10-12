Yakın Doğu Oluşumu’ndan Yeniboğaziçi'ne Hastane, Büyük Kütüphanesi, Çok Amaçlı Spor Salonu

Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yatırımını tamamladığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Büyük Kütüphanesi, Çok Amaçlı Spor Salonu ve lojman kompleksinin açılış töreni, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda gerçekleştirilecek

Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yatırımını tamamladığı sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanesi, Çok Amaçlı Spor Salonu ve lojman kompleksinin açılış töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda gerçekleştirilecek.

Yüksek teknolojik donanım ve yetkin hekim kadrosuna sahip tam teşekküllü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile bölge halkı kaliteli sağlık hizmeti olanağına kavuşacak

Eylül 2020’de kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimleriyle eğitim veren okulların ve 450 kişilik amfi tiyatro salonunun yanı sıra çok sayıda toplantı odası bulunan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi’nin açılması ile ilk adımı tamamlanan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, yeni eserlerle büyümeye ve bölge halkının ihtiyaçlarına yeni çözümler sunmaya devam ediyor.

15 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda Yeniboğaziçi’nde açılışı yapılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölgenin ihtiyaç duyduğu modern sağlık hizmeti ihtiyacına önemli bir çözüm sunacak. 10 bin metrekare kapalı alana sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yatak kapasitesi ise 50 olacak.

Yeniboğaziçi’nde açılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere, dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek. Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi’ndeki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak.

Hastane ile birlikte sağlık personelinin kullanımı için inşa edilen iki bloktan oluşan ve yaklaşık 50 dairenin yer aldığı lojman kompleksinin de açılışı yapılacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi ile 750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlanacak

15 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda açılışı yapılacak bir diğer önemli yatırım ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi olacak. 750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayacak olan kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet verecek. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi’de 250 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak.

Uluslararası standartlarda altyapıya sahip Çok Amaçlı Spor Salonunu!

Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü’nde yapımı tamamlanarak Mayıs 2022’de kullanıma açılan 2 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun Çok Amaçlı Spor Salonunun resmi açılışı da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Büyük Kütüphanesi ve lojman kompleksi ile birlikte 15 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda gerçekleştirilecek. Çelik ve betonarme inşaat sistemiyle yapılan spor salonu; 500 kişilik tribün kapasitesi, ana giriş holü, giriş terasları, bay ve bayan soyunma odaları gibi bütün olanakları ile basketbol, voleybol, hentbol organizasyonları için hizmet vermeye hazır.

Sahanın; sporcular için güvenlik, konfor ve sportif performans sağlayan zemin kaplamasında, uluslararası basketbol, hentbol ve voleybol federasyonları tarafından onaylanmış malzemeler kullanıldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yeniboğaziçi Kampüsümüzde halkımıza kazandırdığımız eserler, bölgenin yaşam standartlarını yukarı taşıyacak.”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünün eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında; her biri kendi alanının son teknolojisi ile donatılmış tam teşekküllü eserlerleri ile bölge halkının yaşam standartlarını yukarı taşıyacağını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Her fırsatta dile getirdiğim gibi; temelini attığımız, açılışını yaptığımız her bir eseri, bu topraklarda kökleşerek kalıcı olma mücadelemizin bir adımı olarak görüyoruz. Yeniboğaziçi’nde, Cumhuriyetimizin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda açılışını yapacağımız eserler de bu topraklardaki köklerimize güç katacak” ifadesini kullandı.