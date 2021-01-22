Yakın Doğu Üniversitesi, 2020’de Bilimsel Makaleleri En Çok Atıf Alan Üniversiteler Sıralamasında Dünya Genelinde İlk Binde Yer Aldı.

Üniversitelerin ürettiği bilimsel çalışmaların uluslararası alanda görünürlüğü ve bu yayınların aldığı atıfların analiz edildiği listede Yakın Doğu Üniversitesi en başarılı üniversiteler arasında yer aldı. Webometrics tarafından yapılan dünya üniversitelerinin sıralandığı listede Yakın Doğu Üniversitesi, dünya sıralamasında 939’uncu sırada yer alarak, dünya genelinde en iyi ilk bin üniversite arasına girdi. Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye'deki özel üniversiteler arasında dördüncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise birinci sırada yer aldı.

Akademisyenlerinin yayımladığı bilimsel makalelerin altığı atıf sayısına göre hazırlanan liste, üniversite bünyesinde yayımlanan bilimsel yayınların niteliğini ortaya koyması açısından önemli bir liste.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya sıralamasındaki yeri ürettiği bilimsel bilginin niteliğini de gösteriyor. ”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Webometrics’te yayımlanan listede, atıf sayılarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin özel üniversiteler arasında Türkiye’de 4’üncü, KKTC’de birinci ve dünya genelinde ilk bin arasında yer almasının, Yakın Doğu Üniversitesi’nde üretilen bilimsel bilginin kalitesini göstermesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ürettiği bilimsel içeriği Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve yerli teknolojilerle birleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Üniversite olarak bilime, araştırmaya, insanlığa ve topluma gerçek anlamda katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Beş yıl önce başlattıkları bir dönüşümle Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel makale sayısının beş kat arttığını söyleyen Prof. Dr. Günsel, akademisyen ve araştırmacılarına bilimsel proje geliştirme ve araştırma konusunda önemli destekler sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak sağladığımız olanak ve desteklerle akademik kadrolarımızın bilimsel üretkenliklerini artırabilmeleri için uygun bir ekosistem yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hedeflerinin ise aynı listede dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girmek ve kalıcı olarak bu başarıyı sürdürebilmek olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Bu başarı, yoğun ve sistematik çalışmaların bir sonucu...”

Yakın Doğu Üniverstesi’nin disiplinler arası araştırmalara ve çalışmalara çok önem verdiklerini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ulaşılan bu başarının yoğun ve sistemli bir çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Yayın, patent ve ürün geliştirme konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Webometrics tarafından Google Scholar üzerinden bu yıl yapılan ölçümlemede Yakın Doğu Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri arasında ilk binde, Türkiye özel üniversiteleri arasında dördüncü ve KKTC’de birinci sırada yer almasının öğrenim, araştırma, akademik kaynak gösterimi, endüstriyel bağlantılar, uluslararası vizyon ve öğretim elemanı kalitesi olarak niteliğini ortaya koyan önemli bir göstergedir” dedi.

Bilim insanlarının Google Schoolar atıf sayıları baz alınarak Web of Science tarafından hazırlanan dünya üniversiteleri sıralamasına http:// webometrics.info/en/ transparent adresinden ulaşmak mümkün.