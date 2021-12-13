  • BIST 2.109,01
  • Altın 803.31223
  • Dolar 14.1236
  • Euro 15.9508
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı
Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı

Bisikleti ile evine giderken alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki ay önce hayatını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı

Bisikletiyle evine giderken, alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Teoman Telek, Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü’nün Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Severler Derneği ve Velespeed’in desteği ile düzenlediği bisiklet turu ile anıldı.

Trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek, daha emniyetli yollar talep etmek ve trafik kurallarına uyulması yönünde toplum bilinci oluşturmak için düzenlenen “Teoman Usta anısına, trafikte bisikletimle ben de varım!” anma sürüşüne çok sayıda öğrenci katıldı. Bisikletlerini Lefkoşa sokaklarında Teoman Telek’i anmak için süren bisikletçiler “trafikte biz de varız” mesajı verdi.

15 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi kafeteryalarında aşçı olarak çalışan Teoman Telek, 13 Ekim 2021’de evine gitmek üzere çıktığı yolda, alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybederek büyük bir üzüntü yaratmıştı. Üç çocuk babası, 44 yaşındaki Telek, güler yüzlü ve sakin kişiliği ile Yakın Doğu Üniversitesi’de herkesin sevgisini kazanmış isimlerin başında geliyordu.

Recep Uğur Arslan: “Etkinliklikle, Teoman ustayı anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekmek istedik.”

“Uzun yıllar Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışan ve güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanan Teoman ustayı bir trafik kazasında kaybetmek, bizleri derinden sarstı” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, düzenledikleri bisiklet sürüşü ile Teoman Telek’i anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekerek “Trafikte biz de varız!” mesajı vermek istediklerini söyledi. “Bisiklet, şehir içi mesafelerin kısalığının da avantajı ile  ülkemizdeki ana ulaşım araçlarından biri olarak konumlandırılabilir” diyen Arslan, ancak bunun için yol düzenlemelerinin yapılması ve toplumsal bilincin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Açılıyor06 Aralık 2021 Pazartesi 20:42
  • COVID-19 teşhisinde yapay zeka dönemi başlıyor!06 Aralık 2021 Pazartesi 16:32
  • Kalbinizin Üç Büyük Düşmanı: Obezite, Hipertansiyon Ve Sigara05 Aralık 2021 Pazar 12:59
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Mağusa Ve Maraş’ı Ziyaret Etti04 Aralık 2021 Cumartesi 15:11
  • YDÜ, PCR testi ile birlikte SARS-CoV-2’nin Omikron ve Delta varyantlarının tespitini de yapıyor!02 Aralık 2021 Perşembe 15:57
  • “Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri” Serisinin İkinci Kitabında Raziye Kocaismail' in Hikayesi29 Kasım 2021 Pazartesi 14:24
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi “Yakın Sağlık” Dergisinin 14’üncü Sayısını Yayımladı28 Kasım 2021 Pazar 13:53
  • YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin uluslararası iş birliği ile yürüttüğü çalışma ödül aldı!26 Kasım 2021 Cuma 15:01
  • Kapalı Koroner Bypass Ameliyatları İlk Kez Kıbrıs’ta25 Kasım 2021 Perşembe 15:42
  • ISYEC’te Kuzey Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti24 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti