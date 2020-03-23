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Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19’a Karşı Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipman Üretimi İçin Kolları Sıvadı…

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Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19’a Karşı Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipman Üretimi İçin Kolları Sıvadı…
Yakın Doğu Üniversitesi COVİD-19’a Karşı Mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipman Üretimi İçin Kolları Sıvadı…

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Araştırma Merkezi (DESAM) Enstitüsü, NEU3D Laboratuvarı ve Günsel Otomotiv, COVİD-19 pandemisi ile mücadelede ihtiyaç duyulan ekipman ve cihazların tedarik sorurunu aşmak için üretim çalışmalarına başladı.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,  pandemi ile mücadelede ön cephede yer alan sağlık personellerinin korunması kapsamında, NEU3D Laboratuvarı mühendisleri tarafından tasarlanan “yüz siperi” hekim verifikasyonunun ardından üretilmeye başlandı.

 

Üretimine bugün itibariyle başlanan kişisel koruyucu ekipmanı yüz siperinin üretim sürecindeki muadillerine göre  %50 daha hızlı üretilmesi ve malzeme tasarrufu sağlaması en büyük fark olarak ön plana çıkıyor. “Yüz Siperi” üretim sürecinde Günsel Otomotiv’in desteği de sağlanarak üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı.

 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise tüm insanlığı ciddi şekilde tehdit eden Covid-19 salgını ile mücadelenin önemine dikkat çekerek, bu mücadelenin öncüleri olan sağlık personellerinin sağlıklarının en iyi şekilde korunması gerektiğini ifade etti.

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 Prof. Dr. İrfan Suat Günsel “Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü ve NEU3D Laboratuvarı araştırmacıları ile Günsel Otomotiv mühendisleri, sağlık alanında ihtiyaç duyulan ekipmanların bir kısmını üretmeye başladı. İhtiyaç duyulabilecek diğer ekipman ihtiyaçlarının tedarik sorunlarının giderilmesi için de üretilebilecek ekipmanlar üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ciddi bir sağlık sorunu olarak çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınına karşı mücadelemizde, tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu mücadeleyi hep birlikte aşacağız” dedi.

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