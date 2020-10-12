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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu:Bulaştırıcılık sayısı düştü

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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R0” değerinin 1.01 olarak belirlendiği bilgisini verdi.
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu:Bulaştırıcılık sayısı düştü

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R0 değerinin 1.01 olarak belirlendiği bilgisini verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu araştırmacılarının yaptıkları analizlerde 11 Ekim 2020 tarihi itibarı ile korona virüs bulaştırıcılık sayısını gösteren  “R0” değerinin 1.01 seviyesine gerilediği bildirildi. Bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R0 değeri, ülkedeki vaka sayısı, asemptomatik vakalar, hastalığı hafif ve ağır geçirenler, ölenler ve iyileşenler dikkate alınarak hesaplanıyor.

 

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Koronavirüs Grafiğinin Düşmesi Hastalığın Sona Erdiği Anlamına Gelmiyor...”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Ensitütüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu’nun yürüttüğü çalışmalarda ülkenin koronavirüs “R0” değerinin alınan tedbirlerinin etkisi ve toplumun bu tedbirlere uyması ile 1.01’e gerilediğini gözlemlediklerini belirtti.

Koronavirüs bulaştırıcılık sayısını belirleyen “R0” değerinin düşmeye devam etmesinin olumlu olduğunu ancak bunun virüsü ortadan kaldırdığı anlamına gelmediğini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, virüsün bulaşmasını engellemek için sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına özen göstermek şart” dedi.

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