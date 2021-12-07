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Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyanın En Iyi Ilk 500 Üniversitesi Arasında

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Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyanın En Iyi Ilk 500 Üniversitesi Arasında!
Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyanın En Iyi Ilk 500 Üniversitesi Arasında

Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’in yayınladığı “En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022”de 488’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girdi. Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye de dahil edildiğinde ilk 500’de yer alan 4 Türk üniversitesinden biri oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi, AD Scientific Index’in dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı “Top Universities Ranking 2022” listesinde 488'inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri oldu. Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, beş yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.

Dünya genelinde 206 ülkeden 13.600 üniversitenin ülke, bölge ve dünya genelinde değerlendirildiği “Top Universities Ranking 2022” listesinde, Yakın Doğu Üniversitesi dünya genelinde 488’inci olurken, KKTC üniversiteleri arasında birinci, Türkiye üniversiteleri arasında ise üçüncü sırada yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan 4 Türk üniversitesinden biri oldu.

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KKTC’nin en üretken bilim insanları Yakın Doğu Üniversitesi'nde!

AD Scientific Index’in yayınladığı listede son beş yıllık akademik yayın performansına göre en üretken bilim insanları da sıralandı. Dünya genelinde ilk 100 binde, akademik çalışmalarını KKTC’de üniversitelerinde sürdüren 22 isim yer buldu. KKTC’deki tüm üniversitelerden ilk 100 binde yer alan bilim insanlarının yüzde 73’üne denk gelen 16’sı ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden.

KKTC’nin en üretken ilk 10 akademisyenin 9’u çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde sürdürürken ilk 3 sırayı da yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademisyenleri paylaştı. “Yüksek Enerji Fiziği” çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu KKTC’de ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise bir başka fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak var. Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ise listede üçüncü sırada sırada yer alıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Times Higer Education’ın ardından AD Scientific Index’in de Yakın Doğu Üniversitesi’ne dünyanın en iyileri arasında yer vermesi, üniversitemizin bilim üretme kapasitesi ve vizyonunun bir sonucudur.”

Kısa bir süre önce, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higer Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2022’de ‘Mühendislik’ ve ‘Bilgisayar Bilimleri’ alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversiteleri değerlendiren bir diğer prestijli kuruluş olan AD Scientific Index’in açıkladığı sıralamada dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi içerisinde olmak büyük bir gurur kaynağı. Her iki kurumun da Yakın Doğu Üniversitesi’ne dünyanın en iyileri arasında yer vermesi, üniversitemizin bilim üretme kapasitesi ve vizyonunun bir sonucudur” değerlendirmesi yaptı.

AD Scientific Index’in “Top Universities Ranking 2022 listesine aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün.

https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?country_code=trnc

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