Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF)’na Üye Oldu...

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği, Dünyanın en eski uluslararası gönüllü öğrenci organizasyonlarından olan ve dünya çapında 90 ülkede 500 bin eczacılık fakültesi öğrencisi ve mezununu temsil eden IPSF (International Pharmaceutical Students Federation/Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu)’na üye oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) tarafından online gerçekleştirilen Dünya Kongresi’nde 48 oy verebilen ülkenin katılımıyla yapılan oylamada, 46 ülkenin oyunu alan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’na resmi olarak üye oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu üyelikle, dünyadaki eczacılık fakülteleri arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılabilecek, staj değişim programları başlatabilecek.

Uluslararası Faaliyet Gösteren Eczacılık Öğrencileri Organizasyonu...

Gelişen halk sağlığını bilgi, eğitim ve sosyal ağların yanında yayınlar ve profesyonel girişimler aracılığı ile destekleyen uluslararası faaliyet gösteren bir eczacılık fakülteleri öğrencileri organizasyonu olan IPSF, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile Operasyonel İlişkiler ve Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyi (UN ECOSOC) ile İstişare Statüsü'ne sahip bir kuruluştur.

Sara Ajabashirchi Osgouei: “Uluslararası Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Arasında Temsiliyet Almaktan Mutluluk Duyuyoruz...”

Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’na üyelik çalışmalarını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği Başkanı Sara Ajabashirchi Osgouei, birlik kanalıyla Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin temsil edilebilirliğini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve sorunlarına uygun çözüm bulmalarında söz sahibi olmak adına üyeliğin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Eczacılık Fakültesi adına her bakımdan yeterli, yetkin bir temsilci olmak istediklerini dile getiren Osgouei, “Eczacılık Bilimleri alanında, konferanslar, seminerler, kongreler gibi etkinlikler düzenleyerek, eczacılık eğitimini iyileştirmek, halk sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, öğrenci değişim programlarını hayata geçirmek, dünyadaki ve çevremizdeki diğer eczacılık öğrencileri arasında bir köprü oluşturma görevi yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “Eczacılık Alanındaki En Son Gelişmelerin ve Değişimlerin İrdelendiği Bir Ortama Dahil Olmaktan Memnuniyet Duyuyoruz....”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış da, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği (NEUPSANC) olarak, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF)’na resmi üye olarak kabul edilmelerinden onur duyduklarını söyledi.

Bu üyelikle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’na üyeliğinin de başladığını ifade eden Prof. Dr. İhsan Çalış, “Bu vesileyle, girişimleri başlatan ve birliğimizin başkanı olan öğrencimiz Sara Ajabashirchi Osgouei ve ekibini öncelikle kutlamak isterim. Üye olmamız, öncelikle IPSF'nin dünya çapındaki tüm programlarından yararlanabileceğimiz anlamına geliyor. Bu fırsatlar, öğrencilerimizin yeni fikirler geliştirmelerine ve özgün projeler hazırlamalarına yardımcı olmaları yanında, mezun olup mesleki yaşama geçtiklerinde, mesleklerini uygularken kendilerini geliştirme konusunda da yardımcı olacaktır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim” dedi.

Federasyona üye olan fakülteler arasında, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılabileceği gibi, birçok ortak çalışmaya da imza atılabileceğini ifade eden Prof. Dr. İhsan Çalış, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve eczacılık alanıyla ilgili farklı alanlarda daha aktif olmalarına, onları farklı kültürlerle tanışarak dünyayı tanımalarını sağlamak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri Değişim Programları ile Dünyaya Açılıyor...

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliği’nden önce de, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (IADS)’na, Tıp Fakültesi Öğrenci Birliği Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’na, Veteriner Fakültesi Öğrenci Birliği de Uluslararası Veteriner Hekimleri Öğrenci Birliği’ne üye oldu.