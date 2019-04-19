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Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Çocuk İhmali ve İstismarı” Konulu Farkındalık Videosu Hazırladı

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Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 4. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu video hazırlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Çocuk İhmali ve İstismarı” Konulu Farkındalık Videosu Hazırladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Uz. Yasemin Sorakın ile birlikte hazırlanan videoda çocuğa yönelik duygusal ihmal ve istismara karşı farkındalığın arttırılması amaçlandı.

Her Türlü İhmal ve İstismar Çocukta Kalıcı İzler Bırakır…

İletişim Fakültesi işbirliği ile hazırlanan videonun senaryosu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri tarafından hazırlandı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim görevlisi Uz. Yasemin Sorakın “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında hazırlanan videonun yoğun ilgi gördüğünü belirterek “Her türlü ihmal ve istismar çocukta kalıcı izler bırakır. Bu yara izlerinden bazıları fiziksel olabilir fakat duygusal yara izi, yaşam boyunca uzun süren etkilere sahiptir. Çocuk ihmali ve istismarı”'nın fiziksel izlerin yanında çocuklarda kalıcı duygusal etkileri bıraktığının altını çizerek çocuk istismarına karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

 

 

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