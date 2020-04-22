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Yakın Doğu Üniversitesi “Evde Sanat Var Dijital Fotoğraf Sergisi” Açıldı…

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Yakın Doğu Üniversitesi “Evde Sanat Var Dijital Fotoğraf Sergisi” Açıldı…
Yakın Doğu Üniversitesi “Evde Sanat Var Dijital Fotoğraf Sergisi” Açıldı…

 Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri “Evde Sanat Var” adıyla Dijital Fotoğraf Sergisi düzenledi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi resmi web sayfası ile Facebook hesabı üzerinden düzenlenen sergi “Hobi” teması ile oluşturuldu. Her hafta farklı bir tema ile oluşturulacak olan sergilerde öğrenciler, dekanlar ve öğretim görevlileri tarafından çekilen fotoğraflar yer alacak. Sergiye, halkımız da evde çektiği fotoğraflar ile katılım sağlayabilecek.

 

Doç. Dr. Fevzi Kasap; “Covid-19 salgını dolayısı ile evde geçirdiğimiz süreyi daha yaratıcı kullanmayı sağlamayı amaçladık…”

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo-TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, sergiyi oluşturma amaçlarının bu sıkıntılı süreçte öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte üretmesine zemin oluşturma yanında Covid-19 salgını dolayısı ile evde geçirdiğimiz süreyi daha yaratıcı kullanmayı sağlamak olduğunu söyledi.

 

Doç. Dr. Kasap, yaşanılan süreci görsel bellek olarak da kayıt altına almayı planladıklarını ifade ederek, dijital sergiyi Yrd. Doç Dr. Çağdaş Öğüç, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve Araştırma Görevlisi Fuat Boğaç Evren ile birlikte hazırladıklarını belirtti.

 

“Sergiye Halkımız da Evde Çektikleri Fotoğraflarla Katkı Koyabilir.…”

Öğrencilerin, dekanların ve her düzeyde öğretim görevlisinin katkıda bulunduğu sergiye halkın da evde çektiği fotoğraflar ile katılım sağlayabileceğini belirten Doç. Dr. Fevzi Kasap, sergide yer almasını istenilen Covid-19 sürecinde çekilen fotoğrafların iletişimfakültesi@neu.edu.tr adresine gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

 

“Evde Sanat Var” adıyla düzenlenen dijital fotoğraf sergisinehttp://iletisim.neu.edu.tr linkinden ulaşılabiliyor.

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