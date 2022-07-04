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Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı
Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. 200 öğrencinin mezuniyet coşkusu yaşadığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Sadık Ahmet Bölükbaşı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşku ile keplerini attı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olarak tüm bilgilerinizin temelinde; bilimsel akıl, bilimsel yöntem, etik ve topluma hizmete adanmışlık var.”

Konuşmasına, bilim insanı ve sanatçıların her şeye kendine özgü bir şekilde anlam kazandırdığını belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Bilim ve sanatın ortak yanı, gündelik şeylerin onlara yeni ve çekici görünmesidir” ifadesini kullandı. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Mustafa Kurt, her zaman yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı ve eleştirel olmaları gerektiğini söyleyerek “Mezun olmak bir başlangıçtır. Başlangıçlar ise gelişmenin, ileriye gitmenin olmazsa olmazıdır. Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldığınız eğitim, her zaman iyi başlangıçlar yapabilmeniz üzerine yapılandırılmıştır” dedi.

“Üretmeyi, ürettiklerinizi toplumun hizmetine vermeyi, yaşamınızın merkezine yerleştirin. Karar vermekten korkmayın, seçimlerinizle gurur duyun” diyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Unutmayın ki, Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olarak tüm bilgilerinizin temelinde, bilimsel akıl, bilimsel yöntem, etik ve topluma hizmete adanmışlık var. En büyük başarıların merkezinde sizlerin olması dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Fen-Edebiyat Fakültelerinin vizyonu; klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgi birikimine sahip kendi kendine yetebilen gençler yetiştirmektir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, törende yaptığı konuşmasında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilk kurulan fakültesi olduğunu belirterek başladı. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Fen-Edebiyat Fakülteleri; bir diğer adıyla temel bilimler fakülteleri, bir üniversitenin olmazsa olmazı niteliğindeki fakültelerdir. Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin vizyonu; klasik kalıpları zorlayacak, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel bilgi birikimine sahip kendi kendine yetebilen gençler yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak en önemli hedeflerinden birinin, alanlarına yeni bilgiler ve yorumlar kazandıran bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Dört yıllık zorlu bir sürecin sonuna geldiniz. Artık yuvadan uçma gününüz geldi. Hepinizi tebrik ederim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

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Sadık Ahmet Bölükbaşı: “Temellerini çağdaş bilimin esaslarından alan, insan haklarını gözeterek, tüm bireylerin iyi olmaları için çabalayan psikoloji biliminin neferleri olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmaktan gurur duyuyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü mezunu Sadık Ahmet Bölükbaşı, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmasına, mezunu olduğu psikoloji dalına dair düşüncelerini dile getirerek başladı. “Temellerini çağdaş bilimin esaslarından alan, insan haklarını gözeterek, tüm bireylerin iyi olmaları için çabalayan psikoloji biliminin neferleri olarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmaktan gurur duyuyoruz” diyen Bölükbaşı, “Senelerdir bize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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