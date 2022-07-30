  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunları diplomalarını törenle aldı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, mezun Adil Furkan Aksoy tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, mezunlar adına fakülte birincisi Burhanettin Öden birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları takdim edildi. Daha sonra mezun öğrencilere diplomaları verildi. Ardından kep atma seremonisi ile tören sona erdi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Amacınız ve göreviniz sadece dini ritüellere liderlik etmek değil, aynı zamanda ahlak ve iyilik gibi erdemler üzerine kurulu bir toplumsal hayat için iyi birer örnek ve rehber olmaktır.”

Konuşmasına Konfüçyüs’ün “Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikin, yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin” sözleriyle başlayan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu felsefeyle, eğitimde geçen sürenin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğu bilinci ile mesleki insanı yetiştirmenin sorumluluğunu her daim hissettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bir yandan İlahiyat Fakültemiz’de yetiştirdiğimiz siz değerli mezunlarımızla toplumsal değerlere katkı sunarken diğer yandan 6 minare, 62 kubbe ve 10 bin kişilik kapasitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadethanesi olan Dr. Suat Günsel Camii’nin inşasına da devam ediyoruz. Bu inşa faaliyeti aynı zamanda maneviyatı yüksek bir toplum inşa etme çabasının bir sembolü olarak da görülebilir. İşte tam da burada en büyük rol ve sorumluluk siz değerli mezunlarımıza düşüyor. Amacınız ve göreviniz sadece dini ritüellere liderlik etmek değil, aynı zamanda ahlak ve iyilik gibi erdemler üzerine kurulu bir toplumsal hayat için iyi birer örnek ve rehber olmaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez: “Birer ilahiyatçı olarak; inancımız, değerlerimiz ve irfanımızı gideceğiniz yerlerde hem temsil edecek, hem de aktaracaksınız.”

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, bu yıl sekizinci mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu sekiz yıl içerisinde verdiğimiz yüzlerce mezunumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de din ve mearif hayatında çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

Prof. Dr. Söylemez, “Kıymetli gençler meslektaşlarım, bugün mezun oluyorsunuz. Artık birer ilahiyatçı olarak inancımız, değerlerimiz ve irfanımızı gideceğiniz yerlerde hem temsil edecek, hem de aktaracaksınız. Siz kıymetli mezunlarımıza yeni hayatlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Burhanettin Öden: “Hangi mesleği yaparsak yapalım ilahiyatçı kimliğimiz hep bizimle birlikte kalacaktır.”

Fakülte birincisi Burhanettin Öden ise mezuniyetle birlikte kendilerine birer ilahiyatçı olarak büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi. Öden, “Buradan mezun olduğumuzda bazılarımız akademisyen, bazılarımız öğretmen, bazılarımız din görevlisi bazılarımız da farklı meslekler icra ediyor olacak. Ancak hangi mesleği yaparsak yapalım ilahiyatçı kimliğimiz hep bizimle birlikte kalacaktır” dedi.

Öden, "Beş yıl boyunca bizlere yeni bilgiler katan, gerek dersle ilgili gerek ders dışı konularda yardımlarını esirgemeyen hocalarımıza, ayrıca bu süre içerisinde bizlere maddi ve manevi olarak destek ve sevgilerini esirgemeyen ailelerimize, eğitim gördüğümüz bu süreç içerisinde bizlere yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği kurslarla, eğitim seminerleriyle, kütüphanesindeki geniş bilgi ağıyla ve kampüste sağladığı imkanlarla eğitimimize destek olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.          

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümünün yetenek sınavının tarihleri açıklandı24 Temmuz 2022 Pazar 15:13
  • Sağlıklı kilo vermek için stresinizi doğru yönetin!23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:43
  • Nijeryalı ikizler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin İletişim ve Hukuk fakültelerinden birincilikle mezun oldular21 Temmuz 2022 Perşembe 13:17
  • YDÜ Mühendislik Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:22
  • Tam seramik, sağlıklı ve estetik bir gülüş vaat ediyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:42
  • Kıbrıs Araba Müzesi ziyaretçilerine yeni dünyaların kapılarını açıyor15 Temmuz 2022 Cuma 16:32
  • Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan genç veterinerler törenle keplerini attı14 Temmuz 2022 Perşembe 15:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden mezun olan genç öğretmenler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı12 Temmuz 2022 Salı 17:33
  • YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi’nden mezun olan genç öğretmenler, diplomalarını aldı12 Temmuz 2022 Salı 15:18
  • YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, yıl sonu etkinliği düzenledi11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti