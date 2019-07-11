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Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri kıraat eğitimi için İstanbul’a gitti…

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Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yaz dönemi eğitimleri kapsamında bir aylık hızlandırılmış kıraat eğitimi almak üzere öğrencilerini İstanbul’a gönderdi.
Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri kıraat eğitimi için İstanbul’a gitti…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteği ile bir aylık hızlandırılmış kıraat eğitimi almak üzere otuzun üzerinde öğrencinin İstanbul’a eğitime gönderildi.

“Öğrencilerin Oralarda Üretilen Bilimsel Bilgiden İstifade Etmelerini İstiyoruz…”

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, öğrencileri değişik bölgelere göndererek bir taraftan paydaşlarının onları tanımalarını, diğer taraftan da onların oralarda üretilen bilimsel bilgiden istifade etmelerini istediklerini söyledi.  

Yaz programı ile ilgili olarak düzenledikleri eğitim programları ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Söylemez, “Geçen yıl yaz döneminde hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin tamamını İstanbul’a götürerek burada bir aylık hızlandırılmış Arapça kursuna tabi tuttuk. Bu sene ise Arapça hazırlığı bitiren öğrencilerle geçen yıl mezunlardan isteyenleri Mekke’ye gönderdik. Bu seyahatte öğrenciler hızlandırılmış bir aylık dil eğitiminin yanı sıra kutsal mekânları ziyaret ederek aynı zamanda umre ibadeti yapıp Kıbrıs’a döndü. Ayrıca, bir grup öğrenci de bir aylık hızlandırılmış Arapça eğitimi almak üzere Samsun’a, bir grup öğrencinin ise Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne gönderildi.

Prof. Dr. Söylemez şöyle konuştu: “Buradaki amaçlarımızdan biri de KKTC’nin en büyük üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi ve onun ayrılmaz parçası olan İlahiyat Fakültesi, öğrencilerini ve burada üretilen bilimsel bilginin seviyesini göstermelerini istiyoruz. Misafir olarak bulundukları kurumlardan onlarla ilgili hep övgüler alıyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle sizin aracılığınızla bize destek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Metin Yılmaz ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Ağırman ve bize destek veren her bir paydaşımıza şükranlarımı sunuyorum.”

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